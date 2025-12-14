17 DECWEDNESDAY2025 6:28:52 PM
शादी से कुछ घंटे पहले प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, बोली– “बस आखिरी बार मिलवा दो”

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Dec, 2025 06:16 PM
नारी डेस्क:  सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दुल्हन अपनी शादी से ठीक दो घंटे पहले अपने पुराने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंचती है। वह अपने भाई और कजिन्स से गुहार लगाती नजर आती है कि “बस आखिरी बार मिलवा दो”, जिसके बाद यह मुलाकात इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है।

शादी से 2 घंटे पहले प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन शादी के कपड़ों में अपने कजिन्स के साथ कार में बैठी होती है और लगातार रो रही होती है। गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रुकती है, जहां उसका पुराना प्रेमी पहले से मौजूद होता है। बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसके साथ दुल्हन ने कभी जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थीं। लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों की राहें अलग हो गईं और आज वे शायद आखिरी बार एक-दूसरे से मिल रहे हैं।

मुलाकात के दौरान छलका दर्द

वीडियो में दुल्हन कार से उतरते ही अपने प्रेमी से नाराजगी जताती है। कुछ ही पलों में भावनाएं हावी हो जाती हैं। प्रेमी उसे प्यार से संभालता है और दुल्हन रोते हुए उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों में आंसू साफ नजर आते हैं। यह भावुक पल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावनाओं में बहते दिख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट chalte_phirte098 से शेयर किया गया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग लाइक कर चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग दुल्हन की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग इस हरकत को गलत बता रहे हैं।

यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “दूल्हे की फील्डिंग सेट है।” दूसरे यूजर ने कहा, “दूल्हे के लिए बहुत बुरा लग रहा है।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “जब अपने आशिक से इतना प्यार था तो उसी से शादी कर लेती, किसी और की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो।”

वीडियो की सच्चाई पर पुष्टि नहीं

हालांकि यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी साफ नहीं है कि वीडियो कहां का है और इसमें दिख रहे लोग कौन हैं।

यह वीडियो एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि शादी से पहले भावनाओं, मजबूरियों और सामाजिक दबावों के बीच लोग किस तरह टूटते हैं। दुल्हन का यह कदम जहां कुछ लोगों को भावुक कर गया, वहीं कई लोगों ने इसे गलत ठहराया। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है।  

