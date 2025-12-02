जया बच्चन ने नातिन को शादी न करने की  दी सलाह, नई पीढ़ी और रिश्तों पर कही दी ये बात

नारी डेस्क: सुपरस्टार अभिनेत्री जया बच्चन ने हाल ही में शादी और रिश्तों को लेकर खुलकर अपनी राय साझा की। 77 साल की जया ने कहा कि आज के दौर में शादी कई बार अव्यवहारिक लगती है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा को शादी न करने की सलाह दी है।

नव्या को सलाह देने का कारण

जया बच्चन ने बताया कि वे अब इतनी उम्र में युवा महिलाओं को बच्चों की परवरिश या शादी के विषय पर सलाह नहीं देना चाहतीं। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी बहुत स्मार्ट और सजग है, जो अपने करियर और जीवन के फैसले खुद समझदारी से ले सकती है।

शादी को ‘दिल्ली का लड्डू’ कहा

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चाहेंगी कि नव्या भी उनकी तरह करियर छोड़कर शादी करें, तो जया ने कहा “मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करे। शादी मेरे लिए ‘दिल्ली का लड्डू’ जैसी है खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो पछतावा।”

पहले की पीढ़ी और आज की आजादी

जया बच्चन ने बताया कि पहले के समय में महिलाओं के पास आज जैसी आजादी नहीं थी। उन्हें समाज की मजबूरियों के चलते जल्दी शादी करनी पड़ती थी। लेकिन अब की पीढ़ी अपने मेंटल और इमोशनल वेल-बीइंग को ज्यादा महत्व देती है।

नव्या को दी गई मुख्य सलाह

जया ने नव्या को सीधे तौर पर सलाह दी कि शादी करना जरूरी नहीं है। अपने जीवन और करियर को प्राथमिकता दें। रिश्तों में अपने मन की खुशी और समझ को महत्व दें। प्रश्न: जया बच्चन ने अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा को किस विषय पर सलाह दी? उत्तर: D) शादी न करने की

युवा पीढ़ी और प्यार का नया दृष्टिकोण

मिस बच्चन ने यह भी कहा कि आज के युवा फिजिकल अट्रैक्शन और आपसी समझ को महत्व देते हैं। यह रिश्तों को लंबे समय तक टिकाऊ और स्वस्थ बनाने में मदद करता है।

क्या शादी अव्यवहारिक बन चुकी है?

जया बच्चन का कहना है कि शादी का असली मतलब हमेशा प्यार और जिम्मेदारी से जुड़ा रहा है। यह कभी किसी को जबरदस्ती एक-दूसरे के साथ बांधने के लिए नहीं बनाई गई थी। हालांकि कई पीढ़ियों और सोच के बदलाव के कारण शादी कभी-कभी जंजीर बनकर लगती है। जया का मानना है कि आने वाली पीढ़ी को शादी का सही मतलब समझाना जरूरी है, न कि उनके दिल में इसके प्रति नफरत या डर पैदा करना।

