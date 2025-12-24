कजिन की शादी में ऋतिक रोशन ने लगाए खूब ठुमके, बेटों ने भी दी पापा को टक्कर

नारी डेस्क: एक दुर्लभ पल में बॉलीवुड के चहेते ऋतिक रोशन ऑनलाइन आकर्षण का केंद्र बन गए हैं - अपनी फिल्म रिलीज के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे अनदेखे पारिवारिक पल के लिए जिसने इंटरनेट को बहुत प्रभावित किया है। 'वॉर 2' एक्टर अपने चचेरे भाई ईशान रोशन की शादी के जश्न में अपने परिवार के साथ मुंबई में शामिल हुए, जहां उनके बेटे हरेहान और हृदान भी मौजूद थे।



जबकि एक्टर की शानदार पारंपरिक पोशाक में स्टाइलिश एंट्री ने पहले ही फैंस का ध्यान खींच लिया था, अब जश्न का एक वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें ऋतिक और उनके बेटे वेडिंग डांस फ्लोर पर एक साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। एक फैन वीडियो में, पिता और बेटे सुखबीर के क्लासिक गाने 'ओ हो हो हो' पर थिरकते हुए दिखे, और उनके सहज मूव्स पर मेहमानों ने ज़ोरदार तालियां बजाईं।



वीडियो में, ऋतिक हरेहान और हृदान के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उनके बेटों को भी उनसे डांस की लय विरासत में मिली है। जैसे ही डांस वीडियो वायरल हुआ फैंस ने खुशी से प्रतिक्रिया दी, और लड़कों के शानदार तालमेल की तारीफ की। इससे पहले मंगलवार को ऋतिक रोशन ने एक क्लासिक और एलिगेंट आउटफिट चुना। कृष एक्टर अपने बेटों के साथ वेन्यू पर जाते हुए डैशिंग और खुश दिख रहे थे। उन्हें अंदर जाने से पहले फोटोग्राफरों को विनम्रता से ग्रीट करते हुए भी देखा गया।



फिल्म निर्माता राकेश रोशन भी दुल्हन के साथ वेन्यू पर देखे गए। दोनों को बाहर कैमरे के सामने मुस्कुराते और पोज देते देखा गया। ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और अपने बेटों के साथ अपने कज़िन की प्री-वेडिंग सेरेमनी में भी शामिल हुए। एक्टर को सबा और अपने दोनों बेटों के साथ पैपराज़ी के लिए पोज़ देते देखा गया। दूसरी ओर, ऋतिक की एक्स-वाइफ सुज़ैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड अर्स्लान गोनी के साथ शादी में पहुंचीं। वर्क फ्रंट की बात करें तो, ऋतिक आखिरी बार अयान मुखर्जी की 'वॉर 2' में नजर आए थे, जिसमें जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी थे।

