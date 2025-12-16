एक थप्पड़ ने उजाड़ दी ज़िंदगी, ‘रामायण’ की मंथरा को मिला दर्द और बेरोज़गारी का साया

नारी डेस्क: रामानंद सागर की लोकप्रिय टीवी सीरीज़ ‘रामायण’ में मंथरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ललिता पवार को आज भी दर्शक याद करते हैं। उनका निभाया हुआ यह रोल इतना प्रभावशाली था कि मंथरा का नाम लेते ही ललिता पवार का चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री की असली ज़िंदगी संघर्ष और दर्द से भरी रही।

शूटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

साल 1942 में फिल्म ‘जंग-ए-आजादी’ की शूटिंग के दौरान ललिता पवार के साथ एक गंभीर हादसा हुआ। फिल्म के एक सीन में उन्हें थप्पड़ मारा जाना था, लेकिन यह थप्पड़ असली और बहुत ज़ोर का था। इस थप्पड़ के बाद ललिता पवार जमीन पर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं। बेहोशी और लकवे ने बढ़ाई मुश्किलें हादसे के बाद ललिता पवार के कानों से खून निकलने लगा और उनकी हालत बिगड़ गई। अगले ही दिन उन्हें लकवा (पैरालिसिस) मार गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मुंबई लौटना पड़ा और लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा।

फिल्म से निकाला गया, काम छिनता चला गया

ललिता पवार की हालत खराब होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। बाद में उन्हें एक नोटिस भेजा गया, जिसमें लिखा था कि उनकी बीमारी के चलते फिल्म में किसी दूसरी अभिनेत्री को लिया जा रहा है। जब यह खबर अखबारों में छपी, तो उनके कई फिल्मी कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए गए और वे बेरोज़गार हो गईं।

नहाने वाले सीन से जुड़ा था पूरा मामला

ललिता पवार ने बाद में एक इंटरव्यू में उस सीन के बारे में बताया, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि सीन में कुछ लड़कियां झील में नहा रही थीं और कुछ पुरुष वहां आकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया की बेटी के किरदार में ललिता को उन्हें डांटना था। इसी दौरान एक अभिनेता ने उन्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया।

कुछ फिल्ममेकर्स ने दिखाया इंसानियत का साथ

इस मुश्किल समय में सभी ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। फिल्म ‘अमृत’ के निर्माताओं ने उनका साथ दिया और कहा कि फिल्म की शूटिंग तभी शुरू होगी, जब ललिता पवार पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। यह बात उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई।

ढाई साल बाद मिली दोबारा कामयाबी

करीब ढाई साल के इलाज के बाद ललिता पवार धीरे-धीरे ठीक हुईं। इसके बाद फिल्म ‘अमृत’ की शूटिंग शुरू हुई और उन्हें फिर से काम मिलने लगा। हालांकि इस बार उन्हें लीड रोल नहीं मिले, लेकिन उन्होंने सहायक और नकारात्मक भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बना ली।

मंथरा बनकर अमर हो गईं ललिता पवार

‘रामायण’ में मंथरा का किरदार निभाकर ललिता पवार टीवी इतिहास में अमर हो गईं। भले ही उनके किरदार से लोग नफरत करते हों, लेकिन उनकी असली ज़िंदगी का संघर्ष आज भी लोगों को भावुक कर देता है।