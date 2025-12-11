दिल्ली में हेमा मालिनी ने रखी Dharmendra की प्रेयर मीट, पति को याद कर कहा...

नारी डेस्क : दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति और मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की याद में गुरुवार को दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रार्थना सभा आयोजित की। इस मौके पर उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल भी मौजूद रहीं। पिता की तस्वीर पर फूल अर्पित करते हुए दोनों बेटियां और हेमा मालिनी भावुक हो उठीं।

अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल

प्रेयर मीट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में ईशा देओल के पूर्व पति भारत तख्तानी और अहाना देओल के पति वैभव वोहरा भी शामिल हुए। हालांकि, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

धर्मेंद्र जी के जीवन की झलक दिखाती प्रदर्शनी

प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के फिल्मी करियर और निजी पलों को दर्शाती एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उनकी प्रतिष्ठित फिल्मों और पारिवारिक पलों की तस्वीरें शामिल थीं। इस मौके पर हेमा मालिनी ने दिल को छू लेने वाली स्पीच दी और धर्मेंद्र से जुड़ी कई यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र उनके जीवन का मजबूत स्तंभ रहे।

धर्मेंद्र को याद करते हुए हेमा का भावुक पोस्ट

24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया था। 8 दिसंबर को उनकी 90वीं जयंती पर हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट मे लिखा था “धर्म जी, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे। दो हफ्ते से ज्यादा हो गए जब आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं धीरे-धीरे खुद को संभाल रही हूं और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरी आत्मा में रहेंगे।”