28 DECSUNDAY2025 11:22:43 AM
Nari

American ने बताया दिल्ली की जहरीली हवा से बचने का तरीका

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Dec, 2025 04:49 PM
American ने बताया दिल्ली की जहरीली हवा से बचने का तरीका

नारी डेस्क : दिल्ली की सर्दियों में खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर का अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। पिछले चार साल से भारत में रह रही क्रिस्टन ने बताया कि कैसे वे दिल्ली के सबसे प्रदूषित महीनों में अपने परिवार को खराब हवा से सुरक्षित रखती हैं।

वीडियो में दिखा AQI का फर्क

क्रिस्टन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटर दिखाया। घर के बाहर AQI लगभग 210 था, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। इसके बाद मॉनिटर को घर के अंदर ले जाने पर AQI घटकर 48 हो गया, जो सुरक्षित स्तर माना जाता है।

घर में चार एयर प्यूरीफायर

क्रिस्टन ने बताया कि उनके घर में चार एयर प्यूरीफायर लगे हैं, जो दिन-रात चलते रहते हैं। इस वजह से घर के अंदर हवा साफ और सुरक्षित बनी रहती है। उनका मानना है कि बाहर की हवा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन घर के अंदर की हवा को बेहतर बनाना संभव है। प्रदूषण वाले महीनों में क्रिस्टन और उनका परिवार बाहर कम निकलते हैं और अधिक समय घर के अंदर बिताते हैं। उन्होंने कहा कि वे बाहर की हवा नहीं बदल सकतीं, लेकिन घर के अंदर सुरक्षित और साफ वातावरण जरूर बना सकती हैं। विशेष रूप से रात में साफ हवा में सोना उनके लिए सबसे जरूरी होता है।

नवंबर से जनवरी सबसे खराब महीने

क्रिस्टन ने यह भी बताया कि दिल्ली में पूरे साल हवा की गुणवत्ता एक जैसी नहीं रहती। आमतौर पर नवंबर से जनवरी के बीच प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि बाकी महीनों में हवा काफी हद तक बेहतर रहती है। क्रिस्टन ने चेताया कि घर की हवा अपने आप साफ नहीं होती। अगर एयर प्यूरीफायर न चलाए जाएं, तो घर के अंदर की हवा भी बाहर जितनी खराब या उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसी कारण उनके घर में एयर प्यूरीफायर 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं।

यें भी पढ़ें : जापानी जानवर में मिला ऐसा बैक्टीरिया जो करेगा Cancer को जड़ से खत्म!

सोशल मीडिया पर चर्चा

क्रिस्टन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे दिल्ली की प्रदूषण समस्या से निपटने का व्यावहारिक तरीका बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि दिल्ली केवल उनके लिए रहने लायक है जिनके पास एयर प्यूरीफायर और बेहतर घर की सुविधा है। कुछ सुझावों में अधिक हरियाली, बड़े पौधे लगाना और वाहनों पर नियंत्रण जैसी पहलें प्रदूषण कम करने में मददगार हो सकती हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it