  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Dec, 2025 04:17 PM
क्रिकेट स्टार Smriti Mandhana ने Palash Muchhal से शादी की कैंसिल, शेयर की अपनी फीलिंग्स

नारी डेस्क: भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोज़र पलाश मुच्छल की शादी को लेकर पिछले कई हफ्तों से कई तरह की अफवाहें चल रही थीं। अब खुद स्मृति मंधाना ने इन सभी अटकलों पर रोक लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया कि उनकी और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल कर दी गई है। इस ऐलान के बाद फैंस हैरान भी हैं और दुखी भी। आइए जानें, दोनों ने क्या कहा।

स्मृति मंधाना ने चुप्पी तोड़ी

स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया कि उनके निजी जीवन को लेकर काफी समय से गलत खबरें चल रही थीं। उन्होंने लिखा कि वह बेहद प्राइवेट इंसान हैं, लेकिन अब उन्हें सच सबके सामने रखना जरूरी लगा। स्मृति ने साफ कहा कि उनकी पलाश मुच्छल संग शादी रद्द कर दी गई है और यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है।

फैंस से की खास अपील

स्मृति ने अपने पोस्ट में फैंस से खास अनुरोध किया कि इस मामले को अब यहीं खत्म समझा जाए। उन्होंने लोगों से कहा कि इस समय दोनों परिवारों को थोड़ा स्पेस और प्राइवेसी दी जाए। उनका कहना था कि यह उनके लिए आसान समय नहीं है और सभी को उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करना चाहिए।

क्या बोले पलाश मुच्छल?

शादी कैंसिल होने के बाद पलाश मुच्छल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं और अपने निजी रिश्ते से पीछे हट रहे हैं। पलाश ने बताया कि उनके लिए ये समय बेहद मुश्किल है, खासकर तब जब उनके संबंध को लेकर लगातार गलत बातें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

फर्जी खबरों पर चेतावनी

पलाश ने यह भी साफ कहा कि जो भी लोग उनके रिश्ते को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह रिश्ता बेहद पवित्र था और इसके बारे में गलत बातें फैलते देख वह बहुत आहत हैं।
  
 
 

