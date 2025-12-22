23 DECTUESDAY2025 11:07:42 AM
Nari

Lagnajita चक्रवर्ती कौन हैं? मां दुर्गा गीत विवाद के बाद चर्चा में आईं ये सिंगर, 1 गाने ने रातोंरात बनी Star

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Dec, 2025 02:11 PM
Lagnajita चक्रवर्ती कौन हैं? मां दुर्गा गीत विवाद के बाद चर्चा में आईं ये सिंगर, 1 गाने ने रातोंरात बनी Star

नारी डेस्क : पश्चिम बंगाल के एक निजी स्कूल में आयोजित एक साधारण सा संगीत कार्यक्रम अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं मशहूर बंगाली सिंगर लग्नाजिता चक्रवर्ती, जिनका मां दुर्गा का गीत गाना अचानक विवाद का कारण बन गया।

मंच पर रोका गया दुर्गा गीत, बीच में छोड़ा शो

घटना के मुताबिक, लग्नाजिता चक्रवर्ती स्कूल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही थीं। शो की शुरुआत के करीब 45 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सातवां गीत ‘जागो मां’ गाना शुरू किया, तभी स्कूल के मालिक महबूब मलिक मंच पर आ गए और उन्हें यह गीत गाने से रोक दिया। सिंगर का आरोप है कि मंच पर उनके साथ बदतमीजी, अभद्र भाषा और धक्का-मुक्की की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अगर वहां मौजूद लोग बीच में नहीं आते, तो मामला हाथापाई तक पहुंच सकता था। इसके बाद लग्नाजिता ने मंच से ही ऐलान किया कि वह आगे परफॉर्म नहीं करेंगी और शो बीच में ही छोड़ दिया।

पुलिस में शिकायत, स्कूल मालिक गिरफ्तार

घटना के बाद लग्नाजिता चक्रवर्ती ने स्कूल मालिक महबूब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि मां दुर्गा का गीत गाने पर उनके खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई। बता दें की शनिवार शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

यें भी पढ़ें : रिसर्च का खुलासा: महिलाओं के मुकाबले मर्दों के फेफड़ों में ज्यादा जा रही है जहरीली हवा

कौन हैं लग्नाजिता चक्रवर्ती?

लग्नाजिता चक्रवर्ती बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी और लोकप्रिय सिंगर हैं। उन्हें असली पहचान बंगाली सुपरहिट गीत ‘बसंतो एशे गेछे’ के फीमेल वर्जन से मिली थी, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन, साल 2015 में शेरा बंगाली अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य से बाहर परफॉर्म करने वाली सबसे कम उम्र की बंगाली सिंगर है। करियर की शुरुआत गीत ‘ओदल-बोदल’ से की।

सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

लग्नाजिता चक्रवर्ती ने सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने बंगाली फिल्म ‘जोदी बोलों हां’ में अभिनय किया। हालांकि उनके अभिनय को सराहना मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। साल 2014 में फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और लगातार एक सिंगर के रूप में ही अपने फैंस से जुड़ी रहीं।

यें भी पढ़ें: घर पर इन चीजों से बनाएं Vaseline, सिर्फ 5 मिनट में Perfect होगी स्किन

सोशल मीडिया पर भी रहती हैं एक्टिव

लग्नाजिता चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह इंस्टाग्राम के जरिए अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, लाइव शोज़ और निजी पलों की झलक फैंस के साथ साझा करती रहती हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it