फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज हुए अनुपम खेर, बोले- मैं भड़ास निकालना चाहता हूं

नारी डेस्क: पिछले पखवाड़े अस्त व्यस्त रहीं इंडिगो की उड़ाने काफी कुछ पटरी पर आ चुकी है मगर शांत स्वभाव के लिये माने जाने वाले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर एक उड़ान रद्द होने से इस कदर खफा हो गये कि उन्होने अपनी भड़ास सोशल मीडिया के जरिये अपने प्रशसंको के सामने व्यक्त कर दी। खेर को सोमवार को खजुराहो फिल्म महोत्सव पर पहुंचना था मगर वाराणसी से उनकी उड़ान किन्ही कारणवश रद्द हो गयी।
इससे खफा फिल्म अभिनेता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया- ' वैसे तो मैं यूं ही नाराज़ नहीं होता। मैं अभी हैदराबाद से वाराणसी पहुंचा हूं, इंडिगो की फ्लाइट से। आगे मेरी फ्लाइट खजुराहो की थी। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में पहुंचना था। यहां पहुंचकर पता चला कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं शिकायत इसलिए नहीं करता क्योंकि जानबूझकर कोई या कोई भी संस्था गलती नहीं करती, मैं भड़ास निकालना चाहता हूं। अब यहां से कोई फ्लाइट है नहीं तो अब मैं क्या करूं। पहले अब मैं जाऊंगा राम भंडार और जमकर कचौड़ी सब्जी खाऊंगा।'
एक्टर ने आगे कहा- ' जब कोई परेशानी हो या कोई परेशान हो तो समाधान खोजना चाहिए। इसका फायदा उठाएं, हम वाराणसी घूमेंगे। ट्रेन से या सड़क मार्ग से भी आगे का सफर कर सकता हूं। बहुत से लोग परेशान हुए। फ्रांस की एक महिला आई थी जिन्हें फिल्म फेस्टिवल में भाग लेना था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियां आपके हाथ में न हों तो उनका आनंद लीजिए। ये भगवान की मर्ज़ी थी कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। भगवान को बुलाना रहा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, काशी से हर भारतीय का लगाव है, चाहे वो जहां भी रहता हो। ये नगरी ही कमाल की है। यहां आते ही ऊर्जा मिलती है।'