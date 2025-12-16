17 DECWEDNESDAY2025 6:31:44 PM
Nari

शादी की सालगिरह के बीच Ankita और Vicky Jain घर पर GST की कार्रवाई, जानें पुरा मामला

  • Edited By Monika,
  • Updated: 16 Dec, 2025 12:15 PM
शादी की सालगिरह के बीच Ankita और Vicky Jain घर पर GST की कार्रवाई, जानें पुरा मामला

नारी डेस्क : टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सेलिब्रेशन नहीं बल्कि कानूनी मामला है। हाल ही में शादी की चौथी सालगिरह मनाने वाले इस कपल के परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर GST विभाग ने छापेमारी की है, जिससे हलचल मच गई है।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्की जैन के कारोबारी परिवार से जुड़े ठिकानों पर GST विभाग ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई विक्की जैन के परिवार के कोयला कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर की गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य GST विभाग की रायपुर से आई प्रवर्तन टीमों ने एक साथ कई ठिकानों पर यह कार्रवाई की।

कई जगहों पर चली जांच

GST विभाग की टीमों ने ऑफिस, आवासीय परिसर, कोल वॉशरी और औद्योगिक यूनिट्स में जांच की। यह कार्रवाई सुबह शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। छापेमारी के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। शुरुआती जांच में अधिकारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी और लेन-देन में अनियमितताओं का शक है।

शादी की सालगिरह के बीच आया मामला

गौरतलब है कि हाल ही में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह सेलिब्रेट की थी। अंकिता ने इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी शेयर की थी। लेकिन जश्न खत्म होने से पहले ही यह कानूनी मामला सामने आ गया। इस पूरे मामले पर अंकिता लोखंडे या विक्की जैन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। वहीं, GST विभाग का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और जो राशि सामने आई है, वह शुरुआती आकलन का हिस्सा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मामले की असल स्थिति क्या है।
 

