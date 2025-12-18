पिता के शव को देख पापा..पापा...पुकारती रही डेढ़ साल की बेटी, रूला देगी शहीद की यह अंतिम विदाई

नारी डेस्क: कहते हैं एक बेटी सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से ही करती है। वैसे तो बाप- बेटी के कई प्यारे पल हमने देखें हैं लेकिन हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिले जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। डेढ़ साल की बेटी अपने शहीद पिता को अंतिम विदाई देने जब आई तो बस उसके मुंह से पापा- पापा ही निकल रहा था, पर उस मासूम को क्या मालूम था कि अब जिंदगी में वह अपने पापा की आवाज कभी नहीं सुन पाएगी



दरअसल जम्मू- कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे एक ऑपरेशन में कांस्टेबल अमजद अली खान शहीद हो गए। उनका बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो उनकी बेटी अपने पिता को आखिरी विदाई देने पहुंची। पिता के शव को देखकर वह पापा..पापा...पुकारती रही पर सामने से कोई आवाज नहीं आई।



इस मासूम को तो यही लगा कि उसकी पिता सो रहे हैं। वह बस टुकुर-टुकुर पिता को देख रही है और रो रही अपनी मां को हैरानी से देख रही है। उसे क्या मालूम है कि एक ही पल में उसका पूरा परिवार बिखर गया है। उसकी वो तोतली पापा… पापा… की आवाज जिसके भी कानों में पड़ी उसके आंसू नहीं रूके। इस बच्ची के मासूमियत और शहीद पिता की बेबसी ने आज पूरे देश को भावुक कर दिया।