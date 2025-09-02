मृणाल ठाकुर का नया वीडियो वायरल, ‘सुल्तान’ की रेसलर एक्ट्रेस पर कसा तंज!

नारी डेस्क : एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने बिपाशा बसु पर बॉडी शेमिंग जैसा कमेंट किया था। मामला बढ़ने पर एक्ट्रेस ने माफी भी मांगी थी। लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृणाल ठाकुर ने एक बड़ी एक्ट्रेस पर तंज कसते हुए ऐसा बयान दिया है जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है।

इंटरव्यू में क्या बोलीं मृणाल ठाकुर?

एक इंटरव्यू के दौरान मृणाल से पूछा गया कि क्या कभी किसी बड़ी या सुपरस्टार एक्ट्रेस की वजह से उनका कोई प्रोजेक्ट उनसे छिन गया है। इस पर पहले तो मृणाल ने जवाब देने से बचने की कोशिश की और कहा कि अगर वो कुछ कहेंगी तो विवाद हो जाएगा।

लेकिन फिर उन्होंने खुलकर कहा

बहुत सारे मौके आए लेकिन मैंने ही मना किया क्योंकि उस समय मैं तैयार नहीं थी। अगर मैं वो फिल्म करती तो शायद खुद को खो देती। हां, उस फिल्म की वजह से विवाद हो सकता था। वो फिल्म सुपरहिट हुई थी और उसमें काम करने वाली फीमेल एक्ट्रेस को बहुत फायदा मिला था। लेकिन आज वो एक्ट्रेस काम नहीं कर रही हैं और मैं कर रही हूं। यही मेरी जीत है। मुझे इंस्टेंट फेम नहीं चाहिए क्योंकि जो जल्दी मिलता है, वो जल्दी चला भी जाता है।

किस पर था मृणाल का इशारा?

मृणाल ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स का मानना है कि उनका इशारा अनुष्का शर्मा की ओर था। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मृणाल जिस फिल्म की बात कर रही हैं, वो सलमान खान स्टारर सुल्तान (2016) हो सकती है, जिसमें अनुष्का शर्मा ने रेसलर का दमदार रोल निभाया था। यह फिल्म सुपरहिट रही थी और अनुष्का की करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। लोगों का कहना है कि मृणाल का यह कमेंट सीधा-सीधा अनुष्का पर तंज है क्योंकि उन्होंने शादी और पर्सनल लाइफ के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है और अब ज्यादातर प्रोजेक्ट्स से दूर रहती हैं।

पहले भी बिपाशा बसु पर किया था कमेंट

यह पहली बार नहीं है जब मृणाल ठाकुर अपने बयान की वजह से चर्चा में आई हों। कुछ दिनों पहले उनका एक पुराना वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने बिपाशा बसु की बॉडी पर मजाक उड़ाया था। हालांकि उस वक्त बिपाशा ने बिना नाम लिए अपनी नाराजगी जताई थी। विवाद बढ़ने के बाद मृणाल ने सफाई दी और माफी मांगते हुए कहा कि यह उनकी नासमझी थी।

मृणाल का करियर ग्राफ

मृणाल ठाकुर का करियर तेजी से ऊपर जा रहा है। उन्होंने टीवी से अपना सफर शुरू किया था और अब बॉलीवुड व साउथ इंडस्ट्री दोनों में बेहतरीन फिल्में कर रही हैं। उनकी एक्टिंग को लगातार सराहा जा रहा है और वो खुद को इंडस्ट्री में मजबूत जगह दिलाने में जुटी हैं।