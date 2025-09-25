Fatty Liver के 5 लक्षण न करें नजरअंदाज! आंख और नाखून सबसे पहले बताते शरीर का हाल

नारी डेस्कः आजकल की तेज़ रफ़्तार जिंदगी, खराब खानपान और कम शारीरिक गतिविधि की वजह से फैटी लिवर (Fatty Liver Disease) एक आम समस्या बनती जा रही है। इस बीमारी में लिवर की कोशिकाओं में असामान्य रूप से चर्बी (Fat) जमा हो जाती है। शुरू में इसके लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय पर न पहचाना जाए तो यह गंभीर बीमारियों जैसे लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस या लिवर कैंसर का कारण भी बन सकता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 वयस्क किसी न किसी स्तर पर फैटी लिवर से प्रभावित है। अक्सर लोग इसे गैस या थकान जैसी साधारण समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं। जबकि, अगर आप शुरुआती लक्षण पहचान लें और जीवनशैली सुधार लें तो इस बीमारी को कंट्रोल करना बिल्कुल संभव है।

1. थकान (Fatigue) और कमजोरी

फैटी लिवर का सबसे आम लक्षण है – बार-बार थकान महसूस होना।

लिवर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और ऊर्जा मेटाबॉलिज़्म को नियंत्रित करने का काम करता है।

जब इसमें फैट जमा हो जाती है तो यह काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता।

नतीजा यह होता है कि व्यक्ति बिना मेहनत के भी जल्दी थक जाता है और हमेशा कमजोरी महसूस करता है।

अगर आप नियमित नींद लेने और संतुलित आहार खाने के बावजूद लगातार थकान महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें।

2. पेट में दर्द और सूजन (Abdominal Pain & Swelling)

फैटी लिवर के कारण पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में हल्का या तेज़ दर्द हो सकता है।

कई बार पेट में भारीपन या सूजन भी महसूस होती है, जो लिवर पर बढ़ते दबाव का संकेत है।

कुछ मामलों में पेट का आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, जिसे लोग वजन बढ़ना समझ लेते हैं।

अगर लगातार पेट में सूजन या दाहिनी ओर दर्द महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क कर अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन ज़रूर करवाएं।

3. त्वचा और आंखों में पीलापन (Jaundice Symptoms)

लिवर का काम है बिलीरुबिन नामक पदार्थ को नियंत्रित करना।

जब लिवर फैटी लिवर की वजह से सही से काम नहीं करता तो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ जाता है।

इसके कारण त्वचा पीली पड़ जाती है और आंखों की सफेदी में भी पीलापन आ जाता है।

इसे हम आमतौर पर जॉन्डिस (Jaundice) कहते हैं। यह फैटी लिवर का गंभीर संकेत हो सकता है और तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत होती है।



4. भूख न लगना और मितली (Loss of Appetite & Nausea)

फैटी लिवर से पीड़ित लोगों को अक्सर भूख में कमी और मतली (Nausea) की शिकायत होती है।

यह इसलिए होता है क्योंकि लिवर सही से पाचन और पोषण अवशोषण का काम नहीं कर पाता।

कई बार इसके साथ वजन बढ़ना, पेट भारी लगना और गैस की समस्या भी होती है।

अगर आपको लगातार खाना खाने का मन नहीं करता और साथ ही कमजोरी बनी रहती है, तो यह फैटी लिवर का शुरुआती संकेत हो सकता है।

5. नाखून और बालों में बदलाव (Changes in Nails & Hair)

फैटी लिवर का असर शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है।

अक्सर मरीजों के नाखून सफेद, कमजोर और टूटने वाले हो जाते हैं।

वहीं, बाल झड़ना और समय से पहले पतले हो जाना भी इसका लक्षण हो सकता है।

इन बदलावों को अक्सर लोग अलग समस्या मान लेते हैं, जबकि ये लिवर के बिगड़ते स्वास्थ्य का संकेत हो सकते हैं।

घर पर कैसे पहचानें शुरुआती संकेत?

अगर आपको संदेह हो कि कहीं आपको फैटी लिवर तो नहीं, तो इन बदलावों पर ध्यान दें:

पेट का बढ़ना: बिना वजन बढ़ाए भी पेट का आकार बड़ा होना।

लगातार थकान और तनाव: रोज़मर्रा के काम करते हुए जल्दी थकना और मानसिक बेचैनी।

भूख में कमी: पहले की तरह खाने की इच्छा न होना।

चेहरे का निखार कम होना: त्वचा का पीला या बेजान दिखना

कब करें डॉक्टर से संपर्क?

अगर थकान, पेट दर्द और पीलापन लगातार बना रहे।

बार-बार मतली या भूख न लगने की समस्या हो।

पेट में सूजन या असामान्य भारीपन महसूस हो।

नाखून और बाल असामान्य रूप से कमजोर हो रहे हों।

इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ करने से लिवर सिरोसिस या कैंसर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से तुरंत जांच कराएं और ज़रूरत हो तो लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करवाएं।

याद रखने वाली बातें

फैटी लिवर आज एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ बन चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे शुरुआती स्तर पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप लक्षण समय रहते पहचान लें, संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और अल्कोहल या जंक फूड से दूरी बनाएं, तो लिवर स्वस्थ रह सकता है। लिवर शरीर का सबसे अहम अंग है और इसे नज़रअंदाज़ करना आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।