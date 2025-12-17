17 DECWEDNESDAY2025 6:37:00 PM
बहुत कम महिलाएं जानती हैं पेशाब की नली के इंफेक्शन की यह 1 मुख्य वजह

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Dec, 2025 05:21 PM
नारी डेस्क: महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या पेशाब की नली का इंफेक्शन एक आम समस्या है, लेकिन इसके कारणों और रोकथाम के बारे में ज्यादातर महिलाएं जागरूक नहीं होतीं। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण यूरिनरी ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है।

पेशाब की नली का स्ट्रक्चर

महिलाओं में यूरेथ्रा (पेशाब की नली) पुरुषों की तुलना में बहुत छोटी और सीधे रास्ते वाली होती है। इससे बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय तक पहुँच सकते हैं और इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। खासकर ई.कोलाई बैक्टीरिया, जो आमतौर पर आंत में पाए जाते हैं, अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश करके संक्रमण पैदा कर देते हैं।

इस इंफेक्शन के सामान्य लक्षण

पेशाब करते समय जलन या दर्द

बार-बार पेशाब आना

पेशाब में बदबू या रंग में बदलाव

पेट या कमर के निचले हिस्से में दर्द

कैसे बचाव करें

पानी खूब पिएं – दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं।

सही तरीके से सफाई करें – टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद सामने से पीछे की ओर साफ करें, ताकि बैक्टीरिया मूत्रमार्ग तक न पहुँचें।

संक्रमण से बचने के लिए समय पर पेशाब करें – पेशाब रोकने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं।

साफ-सुथरे अंडरवियर पहनें – सूती और ढीले कपड़े रखें।

घंटों यूरिन को रोके रहती हैं तो देख लो इससे क्या-क्या होगा?

कब डॉक्टर से संपर्क करें

अगर लक्षण लगातार बने रहें, बुखार या पीठ में तेज दर्द हो, तो तुरंत यूrologist या जनरल डॉक्टर से संपर्क करें। समय रहते इलाज कराने से गंभीर संक्रमण और गुर्दे की समस्या से बचा जा सकता है। महिलाओं में पेशाब की नली का इंफेक्शन आम है, लेकिन इसके कारण और सावधानियों के बारे में जागरूकता कम है। सही सफाई, पर्याप्त पानी और समय पर पेशाब करना इसे रोकने में मदद करता है।  

