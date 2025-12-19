20 DECSATURDAY2025 10:13:11 PM
स्कूली बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

  • Updated: 19 Dec, 2025 03:36 PM
स्कूली बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नारी डेस्क:  दिल्ली की हवा दिन- प्रतिदिन जहरीली बनती जा रही है, वायु प्रदूषण (Air Pollution) सबसे ज्यादा अटैक बच्चों पर ही करता है। ऐसे में दिल्ली सरकार  सरकारी स्कूलों में दस हजार एयर प्यूरीफायर लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एयर प्यूरीफायर लगाने के लिये टेंडर भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे शहरी विकास विभाग ने कई सुधार किए हैं। दिल्ली सरकार का फोकस इस समय स्कूली बच्चों को जहरीली हवा से बचाने पर है


स्कूलों में लगेंगे दस हजार एयर प्यूरीफायर

मंत्री ने कहा कि सरकार के हर विभाग ने ऐसे क्रांतिकारी काम किए हैं, ये सभी लंबी अवधि की योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पीआर एक्टिविटीज के बजाय दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए लंबी अवधि के प्रशासनिक सुधार कर रही है।  सूद ने कहा पिछली सरकारों ने हवा को साफ़ करने में रुचि नहीं दिखायी और कोई काम नहीं किया। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं।  सरकार का कहना है कि बढ़ते एक्यूआई के बीच यह फैसला बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए जरूरी है। आने वाले दिनों में इसके प्रभाव और जरूरत के आधार पर दायरा बढ़ाया जा सकता है।


 जहरीली हवा से बच्चों को बचाने के आसान टिप्स

 -बाहर खेलने का सही समय चुनें,  बहुत खराब AQI में बच्चों को बाहर खेलने न भेजें

-5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए को N95 या KN95 मास्क पहनाएं। मास्क बच्चे के चेहरे पर सही फिट होना चाहिए

-खिड़कियां- दरवाजे AQI ज्यादा होने पर बंद रखें। अगर संभव हो तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।

- बच्चे की  इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें फल: संतरा, अमरूद, कीवी, हल्दी वाला दूध और भरपूर पानी दें।

-बाहर से आने पर नाक को सलाइन ड्रॉप से साफ करें। आंखों में जलन हो तो साफ पानी से धोएं

-बच्चों को मेन रोड या ट्रैफिक वाले इलाके में टहलाने से बचें।  स्कूल जाते समय रास्ता कम प्रदूषित चुनें

-अगरबत्ती, धूप, धुआं करने वाली चीज़ें कम करें। किचन में चिमनी/एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करेंa

