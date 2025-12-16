IPL 2026 के लिए हुई नीलामी, इस खिलाड़ी पर बरसा छप्पड़ फाड़ पैसा

नारी डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने एतिहाद एरिना में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 मिनी-ऑक्शन में सबसे बड़ी सैलरी चेक के लिए बैटिंग की, जब तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 25 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदा, जबकि मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भारत के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा। प्लेयर ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने मैनेजर की गलती की वजह से बैटर के तौर पर रजिस्टर्ड ग्रीन ने अपने ऑस्ट्रेलिया टीममेट मिचेल स्टार्क का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्हें KKR ने IPL 2024 ऑक्शन में 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।



कैमरून ने 2023 सीज़न में IPL में डेब्यू किया था, जब मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें 17.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। खास बात यह है कि उस समय, वह IPL ऑक्शन के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए थे, साथ ही वह सबसे महंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी थे। हाल ही में, वह IPL 2024 में RCB के लिए खेले थे। 12 इनिंग्स में, उन्होंने 143.25 के स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए। 13 मैचों में 8.61 के इकॉनमी रेट से गेंद से 10 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले हैं - जहाँ से उन्हें ट्रेड किया गया था।



कैप्ड बैटर की लिस्ट में नीचे, साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा, जबकि इंडिया के पृथ्वी शॉ और सरफराज खान और न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे, साथ ही ऑस्ट्रेलियन बैटर जेक फ्रेजर-मैकगर्क को कोई नहीं खरीद पाया। कैप्ड ऑल-राउंडर स्लॉट में, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) को लिया, जबकि RCB ने वेंकटेश को 7 करोड़ रुपये में खरीदा।इस बीच, इंग्लैंड के गस एटकिंसन, इंडिया के दीपक हुड्डा, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र और साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर समेत दूसरे कैप्ड ऑल-राउंडर भी नहीं खरीद पाए।