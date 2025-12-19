रणवीर सिंह ने प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास को 'जीजू' किया घोषित

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के अमेरिकी पति निक जोनास को सोशल मीडिया पर उसी शब्द से संबोधित करते हुए आधिकारिक तौर पर 'जीजू' घोषित कर दिया है। सुपरस्टार तब हैरान रह गए जब निक जोनास ने रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर के एक सुपरहिट गाने पर एक मजेदार डांस वीडियो शेयर किया।



निक जोनास के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, रणवीर सिंह ने लिखा- "हाहाहाहाहा जीजूऊऊ जाने देईईईई।" इस पर निक ने रणवीर को 'भाई' कहते हुए बहुत प्यारे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने लिखा- "भाई! धुरंधर टाइटल ट्रैक अगला है, आपको और परिवार को प्यार। चलो!" आज दिन में, निक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद का और अपनी टीम के सदस्यों का आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर के "शरारत" गाने पर नाचते हुए एक क्लिप पोस्ट किया था। उन्होंने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने इस जोशीले गाने को अपना नया प्री-शो हाइप सॉन्ग बना लिया है।



वीडियो में लोकप्रिय गायक और अभिनेता कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों के साथ पूरी एनर्जी के साथ ट्रैक पर नाचते हुए दिखे। उन्होंने इसे कैप्शन दिया- "नया प्री-शो हाइप सॉन्ग अनलॉक।" "शरारत" गाने में एक्ट्रेस आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा हैं। रणवीर सिंह और निक जोनास की बात करें तो दोनों स्टार्स के बीच गर्मजोशी और दोस्ताना रिश्ता है, जो उनके सोशल मीडिया पर बातचीत से साफ पता चलता है, खासकर ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की वजह से। जो लोग नहीं जानते प्रियंका चोपड़ा निक जोनास की पत्नी हैं और उन्होंने रणवीर सिंह के साथ कई बॉलीवुड हिट फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है।



दिल धड़कने दो में उन्होंने भाई-बहन की भूमिका निभाई थी, जबकि बाजीराव मस्तानी में रणवीर और प्रियंका ने पति-पत्नी की भूमिका निभाई थी। गुंडे में वे प्रेमी के रूप में दिखे थे, जबकि राम लीला में प्रियंका ने राम चाहे लीला चाहे गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था, जहां रणवीर दर्शकों में बैठे उनकी परफॉर्मेंस का आनंद लेते हुए दिखे थे। राम लीला में फिल्म में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया था।