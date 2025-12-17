20 DECSATURDAY2025 10:12:04 PM
Nari

शरीर को बुरी तरह लग गई है ठंड, अगर ये लक्षण दिखाए Body तो ये सावधानियां बरतें

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 17 Dec, 2025 07:47 PM
शरीर को बुरी तरह लग गई है ठंड, अगर ये लक्षण दिखाए Body तो ये सावधानियां बरतें

नारी डेस्कः जब बॉडी को ठंड (Cold Exposure / Hypothermia की शुरुआत) लगने लगती है, तो शरीर पहले ही कुछ संकेत (Symptoms) देने लगता है। इन संकेतों को समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी है, खासकर सर्दियों में। शरीर को ठंड लगने से क्या नुकसान हो सकते हैं जैसे निमोनिया और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। लंबे समय तक या बार-बार ठंड लगने से ये समस्याएं हो सकती हैं:

सर्दी-जुकाम, फ्लू और वायरल इंफेक्शन
निमोनिया या सांस की बीमारियां
जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द
इम्यून सिस्टम कमजोर होना
अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स में खतरा बढ़ना
बुजुर्गों और बच्चों में हाइपोथर्मिया का जोखिम
PunjabKesari

बॉडी को ठंड लगने के शुरुआती संकेत

1. बार-बार ठिठुरन और कंपकंपी
अगर बिना वजह लगातार ठंड लग रही है और शरीर कांप रहा है, तो यह ठंड लगने का पहला संकेत हो सकता है।

2. हाथ-पैर ठंडे और सुन्न होना
उंगलियों, पैरों या कान-नाक में ठंडक के साथ सुन्नपन महसूस होना, ब्लड सर्कुलेशन कम होने का इशारा करता है।

3. त्वचा का रंग बदलना
त्वचा का पीला, नीला या लाल पड़ जाना भी शरीर पर ठंड के असर का संकेत हो सकता है।

4. थकान और कमजोरी महसूस होना
अचानक बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती या एनर्जी की कमी महसूस होना भी ठंड लगने का लक्षण है।

5. बोलने में लड़खड़ाहट
ठंड ज्यादा बढ़ने पर व्यक्ति की आवाज धीमी हो जाती है या शब्द साफ नहीं निकलते।

6. ध्यान लगाने में दिक्कत
कन्फ्यूजन, चक्कर आना या चीजें समझने में परेशानी होना भी खतरनाक संकेत हो सकता है।

7. दिल की धड़कन धीमी पड़ना
शरीर का तापमान गिरने पर हार्ट रेट भी कम होने लगती है।

8. ज्यादा नींद आना
बहुत ठंड लगने पर अत्यधिक नींद आना या बेहोशी जैसा महसूस होना गंभीर संकेत है।

बच्चों और बुज़ुर्गों में खास लक्षण

लगातार रोना या चुप हो जाना
शरीर का ठंडा महसूस होना
सुस्ती और कम एक्टिव होना

कब हो जाएं सतर्क?

लगातार कंपकंपी बंद न हो
बहुत ज्यादा सुस्ती या बेहोशी
सांस लेने में दिक्कत
शरीर का तापमान बहुत कम हो जाए। अगर ठंड के साथ तेज कंपकंपी, सुन्नपन, बोलने में परेशानी या होश में बदलाव दिखे, तो तुरंत गर्म जगह पर ले जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें।

ठंड लगने पर तुरंत क्या करें?

1. शरीर को तुरंत गर्म करें

गर्म कपड़े, मोज़े और टोपी पहनें
कंबल या रज़ाई ओढ़ें

2. गुनगुना पानी या गर्म पेय लें
अदरक की चाय
हल्दी वाला दूध
सूप या काढ़ा

3. गुनगुने पानी से हाथ-पैर सेंकें
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

4. हल्की-फुल्की बॉडी मूवमेंट करें
थोड़ा चलना-फिरना या हाथ-पैर हिलाना फायदेमंद है।

5. तेल से मालिश करें
सरसों या तिल के तेल से हाथ-पैर और छाती की मालिश करें।

6. ठंडी हवा से बचें
सीधे पंखे, एसी या ठंडी हवा के संपर्क में न रहें।

जरूरी सलाह

सर्दियों में खुद को गर्म रखें, खान-पान संतुलित रखें और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। समय रहते सावधानी बरतना ही सबसे बड़ा बचाव है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it