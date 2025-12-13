पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर गरुड़ का अनोखा वीडियो वायरल, श्रद्धालुओं ने इसे भविष्य के संकेत से जोड़ा!

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर पुरी (ओडिशा) के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चील/गरुड़ पक्षी मंदिर के शिखर पर बने पवित्र ध्वज (Patitapabana Bana या नीलचक्र के पास) को अपने पंजों में लेकर उड़ते और चक्कर लगाते दिख रहा है। लोग इसे देख भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं और तरह‑तरह की बातें कर रहे हैं।

क्या वायरल घटना है?

वायरल वीडियो में पक्षी ध्वज या उसके पास के हिस्से को पकड़कर मंदिर के ऊपर उड़ता हुआ, फिर थोड़ी देर रुकता और उड़ जाता दिख रहा है। यह असामान्य घटना बहुत चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर मंदिर के ऊपर पक्षियों के ऐसे उड़ने की खबरें कम ही आती हैं।

अप्रैल में जगन्नाथ मंदिर मे एक गरुड़ मंदिर के झंडे से मिलता-जुलता कपड़ा लेकर शिखर के चारों तरफ उड़ा। पक्षी मंदिर के पश्चिमी द्वार की तरफ से समुद्र की ओर गया और आँखों से ओझल हो गया। लोगों ने इसे एक संकेत बताया था।



भले ही इसे कई लोग अंधविश्वास बताकर ख़ुद को NASA वैज्ञानिक साबित… pic.twitter.com/vp5VQJbqkh — Shubham Shukla (@Shubhamshuklamp) June 12, 2025

लोग इसे कैसे देख रहे हैं?

कुछ लोग इसे शुभ संकेत या भगवान की लीला मान रहे हैं। कुछ इसे अशुभ संकेत के रूप में जोड़कर भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं, खासकर जिनका नाम भविष्य मालिका जैसा ग्रंथ लोगों के बीच चर्चित है।

विशेषज्ञ या प्रशासन का क्या कहना है?

अभी तक मंदिर प्रशासन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि यह कोई खास भविष्य का संकेत है। ज्यादातर विशेषज्ञ इसे एक सामान्य प्राकृतिक घटना ही बता रहे हैं यानी एक पक्षी का मंदिर के ऊपर उड़ना केवल एक दुर्लभ बल्कि सामान्य घटना है, इसे किसी महान भविष्यवाणी से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं ठहराया गया है।

भविष्य मालिका क्या है?

भविष्य मालिका एक पुराना ग्रंथ है जिसमें कुछ प्राचीन संतों ने भविष्य के बारे में लिखा था। इसमें पुरानी मान्यताओं के अनुसार कुछ घटनाओं का वर्णन है, जैसे कि पक्षियों का मंदिर के ऊपर बैठना या उड़ना आदि, जिसे कुछ लोग आज भी अर्थ देने की कोशिश करते हैं।

श्री गरुड़ जी ध्वज लेकर मंदिर की परिक्रमा करते हुए, जैसे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में रत हों।



जहाँ परिंदे भी नहीं उड़ते, वहाँ गरुड़ जी का यह प्रकट होना दिव्यता का संकेत है।



जय जगन्नाथ 🙏 pic.twitter.com/QlTvWBPt2k — Akanksha Parmar (@iAkankshaP) April 14, 2025

जगन्नाथ मंदिर पर चील या गरुड़ का उड़ना एक दुर्लभ और असामान्य घटना है, इसलिए यह वायरल हुआ है। लोगों की धार्मिक मान्यता और भावनाओं के चलते इसे भविष्य की चेतावनी या शुभ‑अशुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक या प्रशासनिक तौर पर इसे कोई भविष्यवाणी नहीं माना गया है।





