अक्षय खन्ना के डांस ने मचाई धूम, उनके किरदार पर वायरल हो रहे Memes

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Dec, 2025 01:13 PM
अक्षय खन्ना के डांस ने मचाई धूम, उनके किरदार पर वायरल हो रहे Memes

 नारी डेस्क:  फिल्म धुरंधर की रिलीज़ के बाद सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के डांस और रहमान डकैत के किरदार ने धूम मचा दी है। उनके तीखे लुक्स, दमदार डायलॉग्स और खास डांस मूव्स को लेकर लगातार मीम्स बन रहे हैं और फैंस इन पर रील्स भी बना रहे हैं। इसी मीम-स्टॉर्म में अब दिल्ली पुलिस ने भी एंट्री मार ली है और उनके डांस वीडियो के जरिए एक खास संदेश दिया है।

‘जीतू को रहमान डकैत बनने पर मजबूर किया’

एक्स पर @nishad_OG नाम के यूज़र ने हंगामा फिल्म के अक्षय खन्ना उर्फ़ जीतू का क्लिप शेयर करते हुए लिखा “वीडियोकॉन के जीतू को उसके पिता ने रहमान डकैत बनने के लिए मजबूर किया।” यह पोस्ट मज़ेदार ढंग से हंगामा के जीतू को धुरंधर के रहमान डकैत से जोड़ता है, जिसे देखकर यूज़र्स हंसते नहीं थक रहे।

नो प्रॉब्लम का सीन भी ट्रेंड में

@anujrocks44 ने फिल्म नो प्रॉब्लम का एक सीन पोस्ट किया जिसमें अक्षय खन्ना और संजय दत्त साथ दिखते हैं। अब धुरंधर में दोनों आमने-सामने दुश्मन बने हैं। कैप्शन में लिखा गया“पैरलल वर्ल्ड में रहमान डकैत और चौधरी असलम खान।” एक अन्य यूज़र ने अक्षय की पहली फिल्म हिमालय पुत्र के गाने I Am A Bachelor का क्लिप पोस्ट कर मीम ट्रेंड को और मज़ेदार बना दिया।

दिल्ली पुलिस ने भी दिया संदेश

दिल्ली पुलिस ने वायरल डांस वीडियो को नशा विरोधी संदेश से जोड़ते हुए पोस्ट किया “नशे में होने पर आप खुद को ऐसा समझते हैं… इसके बाद वीडियो में अक्षय खन्ना थककर ज़मीन पर गिरते नजर आते हैं, जिस पर पुलिस ने लिखा “लेकिन असल में आपका अंजाम यही होता है।” अंत में संदेश दिया गया “नशे का नशा एक भ्रम है। अपने जीवन पर नियंत्रण न खोएं।”

डिस्क्लेमर: इस खबर में शामिल जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। इंडिया टीवी इन दावों की पुष्टि नहीं करता।  

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

