क्रिकेटर युवराज और एक्टर सोनू सूद पर ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी  की जब्त

नारी डेस्क: ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटिज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के अलावा पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को ED ने एक "अवैध" बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है।



सूत्रों के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक प्रोविजनल आदेश जारी करने के बाद अभिनेत्री नेहा शर्मा, मॉडल उर्वशी रौतेला की मां और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा की संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इनमें सूद की लगभग 1 करोड़ रुपये, चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये, उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, हाजरा की 47 लाख रुपये और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।



इन सभी सेलिब्रिटी से पहले भी ED ने पूछताछ की थी और इन संपत्तियों को कुराकाओ में रजिस्टर्ड 1xbet नाम के कथित अवैध बेटिंग ऐप के "अपराध की कमाई" (PMLA के तहत अवैध पैसा) के तौर पर कैटेगरी में रखा गया है। एजेंसी ने कुछ समय पहले इस जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।