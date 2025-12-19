20 DECSATURDAY2025 10:13:26 PM
Nari

क्रिकेटर युवराज और एक्टर सोनू सूद पर ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी  की जब्त

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Dec, 2025 05:48 PM
क्रिकेटर युवराज और एक्टर सोनू सूद पर ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी  की जब्त

नारी डेस्क: ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटिज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के अलावा पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को ED ने एक "अवैध" बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है।


यह भी पढ़ें:  स्कूली बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला
 

सूत्रों के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक प्रोविजनल आदेश जारी करने के बाद अभिनेत्री नेहा शर्मा, मॉडल उर्वशी रौतेला की मां और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा की संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इनमें सूद की लगभग 1 करोड़ रुपये, चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये, उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, हाजरा की 47 लाख रुपये और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।
 

यह भी पढ़ें: Content Creators का दर्द समझा राघव चड्ढा ने, पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में हुई बात
 

इन सभी सेलिब्रिटी से पहले भी ED ने पूछताछ की थी और इन संपत्तियों को कुराकाओ में रजिस्टर्ड 1xbet नाम के कथित अवैध बेटिंग ऐप के "अपराध की कमाई" (PMLA के तहत अवैध पैसा) के तौर पर कैटेगरी में रखा गया है। एजेंसी ने कुछ समय पहले इस जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it