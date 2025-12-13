13 DECSATURDAY2025 8:20:50 PM
युवा विधायक मैथिली ठाकुर को मिला नया घर, देसी अंदाज में किया गृह प्रवेश, साड़ी-सूट में लगीं बेहद खूबसूरत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Dec, 2025 09:52 AM
नारी डेस्क: बिहार की सबसे युवा विधायक बनने के बाद से ही मैथिली ठाकुर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। हाल ही में उन्हें पटना में एक शानदार नया घर मिला है, जिसका गृह प्रवेश उन्होंने पूरे विधि-विधान और पारंपरिक अंदाज में किया। इस खास मौके की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अब खूब वायरल हो रही हैं।

नए घर में की शुभ शुरुआत

महज 25 साल की उम्र में विधायक बनने वाली मैथिली ठाकुर के लिए यह पल बेहद खास है। नए घर के गृह प्रवेश के दौरान उन्होंने पूजा-पाठ कर भगवान से आशीर्वाद लिया। तस्वीरों में उनका संस्कारी और सादा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इस मौके पर वह दो अलग-अलग देसी लुक्स में नजर आईं, जिनमें उनकी खूबसूरती साफ झलक रही है।

साड़ी में दिखीं बेहद एलिगेंट

गृह प्रवेश के समय मैथिली ने सफेद और लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी के साथ उन्होंने लाल रंग का सिंपल ब्लाउज कैरी किया, जिसकी गोल नेकलाइन और आधी बांह की स्लीव्स लुक को और भी आकर्षक बना रही थीं। सफेद साड़ी का लाल और सुनहरे रंग का बॉर्डर इसे और खास बना रहा था। इस सादगी भरे लुक में मैथिली बेहद शांत और गरिमामय नजर आईं।

चुनरी ओढ़कर की पूजा

पूजा के दौरान मैथिली ने लाल रंग की हल्की नेट की चुनरी ओढ़ी। इस चुनरी पर सुनहरे धागों से की गई कढ़ाई, सितारे और सीक्वेंस इसे खूबसूरत बना रहे थे। यह न ज्यादा भारी लग रही थी और न ही साधारण, बल्कि पूरे लुक में एक अलग ही निखार जोड़ रही थी।

कुर्ता-सेट में भी लूटी महफिल

साड़ी के अलावा मैथिली का कुर्ता-सेट वाला लुक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उन्होंने लाल रंग का प्रिंटेड कुर्ता पहना, जिसके साथ प्लाजो पैंट कैरी की। इस लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए उन्होंने पैरों में काले बूट्स और गले में सफेद स्टोल लिया हुआ था। देसी के साथ हल्का मॉडर्न टच इस लुक को खास बना रहा था।

सोने के गहनों ने खींचा ध्यान

मैथिली के लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके सोने के गहनों ने खींचा। उन्होंने गले में गोल्ड का चोकर पहना था और कानों में मैचिंग गोल्ड इयररिंग्स कैरी किए थे। इसके अलावा हाथ में उनकी क्लासी घड़ी भी नजर आई, जो पूरे लुक को कंप्लीट कर रही थी।

परिवार के साथ दिखीं खुश

गृह प्रवेश की तस्वीरों में मैथिली के साथ उनका पूरा परिवार भी नजर आया। सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी मां भारती ठाकुर भी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। नए घर के गृह प्रवेश पर मैथिली ठाकुर का सादा, संस्कारी और गरिमामय अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं।
 

