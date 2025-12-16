17 DECWEDNESDAY2025 6:32:05 PM
लिविंग एरिया से लेकर बालकनी तक बेहद खूबसूरत है सौम्या टंडन का घर, देखें इनसाइड तस्वीरें

  Updated: 16 Dec, 2025 04:39 PM
  • Updated: 16 Dec, 2025 04:39 PM
नारी डेस्क:  टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ से मशहूर हुईं एक्ट्रेस सौम्या टंडन न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपने शानदार और सुकून भरे घर को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में सौम्या ने एक इंटरव्यू में अपने घर की झलक दिखाई और बताया कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत घर को खुद डिजाइन किया है, इसके लिए किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली। सौम्या के मुताबिक, उनके घर का हर कोना उनकी सोच और पर्सनैलिटी को दर्शाता है। बाहर से देखने पर भले ही कुछ चीजें अलग लगें, लेकिन घर के अंदर सब कुछ उनकी पसंद के हिसाब से सजाया गया है।

लिविंग एरिया

सौम्या के घर का लिविंग एरिया बेहद सादा और सुकून देने वाला है। यहां व्हाइट और लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जगह खुली, साफ और शांत महसूस होती है। सॉफ्ट लाइटिंग पूरे माहौल को और भी आरामदायक बनाती है।

PunjabKesari

बेडरूम

एक्ट्रेस का बेडरूम भी काफी सिंपल और रिलैक्सिंग है। इसमें व्हाइट और लाइट ब्लू जैसे हल्के रंगों का उपयोग किया गया है। कमरे में भारी फर्नीचर नहीं रखा गया, जिससे यह ज्यादा खुला और आरामदायक लगता है।

PunjabKesari

क्लोसेट एरिया

घर में एक सुंदर सा क्लोसेट एरिया भी है, जो सौम्या के स्टाइल को पूरी तरह दर्शाता है। यहां लाइट कलर्स के साथ सामान को बहुत सलीके से सजाया गया है, जिससे यह जगह क्लासी और साफ-सुथरी दिखती है।

ड्रेसिंग टेबल और मेकअप कॉर्नर

सौम्या का ड्रेसिंग टेबल एरिया भी बेहद एलिगेंट है। यहां शीशा, लाइट्स और जरूरी मेकअप प्रोडक्ट्स करीने से रखे गए हैं। सॉफ्ट लाइटिंग इस जगह को शांत और खूबसूरत बनाती है।

किचन

उनका किचन भी घर की बाकी जगहों की तरह सिंपल और सॉफ्ट कलर्स में सजाया गया है। व्हाइट और हल्के रंगों की वजह से किचन साफ, खुला और फ्रेश नजर आता है।

PunjabKesari

घर के अंदर झूला

सौम्या के घर की खास बात यह है कि अंदर ही एक खूबसूरत झूला लगाया गया है। यह जगह घर का सबसे सुकून भरा कोना लगता है, जहां बैठकर किताब पढ़ना या आराम करना बहुत अच्छा लगता है।

बालकनी

सौम्या ने अपनी बालकनी को भी बेहद प्यार से सजाया है। यहां फेरी लाइट्स लगी हैं, जो शाम के समय बालकनी को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। साथ ही चारों ओर हरे-भरे पौधे लगे हैं, जो इस जगह को फ्रेश और सुकून देने वाला बना देते हैं।  

