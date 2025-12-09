13 DECSATURDAY2025 8:15:11 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Dec, 2025 11:38 AM
लाइव शो के दौरान गिरे मशहूर प्लेबैक सिंगर, video हुआ वायरल

नारी डेस्क : भोपाल एम्स में आयोजित एक लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान के साथ अचानक हादसा हो गया। परफॉर्मेंस के बीच वे लड़खड़ाकर स्टेज पर गिर पड़े, जिसके चलते कुछ देर के लिए शो रोकना पड़ा। यह घटना देख दर्शकों और आयोजकों में अफरा-तफरी मच गई और फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए।

हादसा उस वक्त हुआ जब मोहित चौहान मंच पर फिल्म रॉकस्टार का लोकप्रिय गीत ‘नादान परिंदे’ गा रहे थे। दर्शकों से जुड़ने के लिए वे स्टेज के आगे बढ़े ही थे कि अचानक उनका पैर स्टेज पर लगी लाइट में फंस गया और वे संतुलन खो बैठ। गिरते ही आसपास मौजूद टीम और मेडिकल स्टाफ तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े।

खुशकिस्मती से, कार्यक्रम एम्स भोपाल परिसर में ही हो रहा था, इसलिए मौके पर डॉक्टर तुरंत पहुंच गए। प्राथमिक जांच के बाद सिंगर को ठीक बताया गया और किसी गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई। मोहित चौहान की हालत स्थिर होने की खबर मिलते ही फैंस ने राहत की सांस ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही फैंस ने कमेंट्स के जरिए उनकी सलामती की दुआएं कीं और जल्द स्वस्थ होने की कामना जताई।

गौरतलब है कि इससे पहले मोहित चौहान ने एक इंटरव्यू में म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ते रीमिक्स कल्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि गानों को बार-बार रीमेक करना ज़्यादातर बिज़नेस के लिए होता है और किसी भी गाने का ओरिजिनल फॉर्म ही सबसे बेहतर रहता है। मोहित चौहान अपने लंबे और सफल करियर में ‘तुम से ही’, ‘सड्डा हक’, ‘तुझे भुला दिया’, ‘इलाही’ जैसे कई यादगार और सुपरहिट गाने दे चुके हैं। उनके गाने आज भी लाखों संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं।

