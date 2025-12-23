25 DECTHURSDAY2025 12:01:16 PM
'Call of Duty' गेम बनाने वाले की हुई दर्दनाक मौत, वायरल हुआ Video

  23 Dec, 2025
‘Call of Duty’ गेम बनाने वाले की हुई दर्दनाक मौत, वायरल हुआ Video

नारी डेस्क : वर्ल्ड फेमस वीडियो गेम ‘Call of Duty’ के को-क्रिएटर विंस जैम्पेला की रविवार को एंजल्स क्रेस्ट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे का भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, विंस जैम्पेला अपनी तेज रफ्तार लाल फरारी में सवार थे, जो अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे पर बैरियर से टकरा गई। कुछ ही सेकंड में कार आग की लपटों में घिर गई। मौके पर ही विंस की मृत्यु हो गई, जबकि कार में मौजूद दूसरे व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय उनकी भी मौत हो गई।स्थानीय पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह का अभी पता लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह तकनीकी खराबी थी या तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह बनी।

विंस जैम्पेला 55 वर्ष के थे और गेमिंग इंडस्ट्री में उनका योगदान अनमोल माना जाता है। उन्होंने 1990 के दशक में आधुनिक शूटिंग गेम्स को नया आयाम दिया और 2003 में ‘Call of Duty’ श्रृंखला की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी Respawn Entertainment की स्थापना की, जिसे 2017 में Electronic Arts (EA) ने खरीद लिया।

उनके बनाए गए गेम जैसे ‘बैटलफील्ड’ और ‘Call of Duty’ ने दुनियाभर में करोड़ों खिलाड़ियों का दिल जीता। विंस की अचानक मौत से गेमिंग समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार टकराने के बाद आग की भयंकर लपटों में बदल गई। हादसे की वास्तविक वजह की जांच अभी जारी है।

