बांग्लादेश में फिर हंगामा,  सिंगर जेम्स के इवेंट पर भीड़ का हमला, 25 से ज़्यादा लोग हुए घायल

नारी डेस्क: स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लोकप्रिय बांग्लादेशी गायक जेम्स का ढाका से लगभग 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में होने वाला कॉन्सर्ट कार्यक्रम स्थल पर हमले के बाद रद्द कर दिया गया, जिसमें 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना पूरे बांग्लादेश में कलाकारों, परफॉर्मर्स और सांस्कृतिक संस्थानों पर हमलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह कॉन्सर्ट शुक्रवार को रात करीब 9 बजे एक स्थानीय स्कूल की सालगिरह के जश्न के हिस्से के रूप में शुरू होने वाला था।
परेशानी तब शुरू हुई जब हमलावरों के एक समूह ने जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश की और कथित तौर पर दर्शकों पर ईंट-पत्थर फेंके। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद छात्रों ने हमलावरों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा के हित में कार्यक्रम रद्द करने का आदेश दिया। इस घटना पर निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने इस घटना को देश में सामने आ रहे एक परेशान करने वाले चलन के हिस्से के रूप में उजागर किया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा- “सांस्कृतिक केंद्र छायानाट जलकर राख हो गया है। उदिची - वह संगठन जिसे संगीत, रंगमंच, नृत्य, पाठ और लोक संस्कृति को बढ़ावा देकर एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील चेतना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था - वह भी जलकर राख हो गया है। आज, जिहादियों ने जाने-माने गायक जेम्स को एक कार्यक्रम में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी।” नसरीन ने पहले की घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें आने वाले कलाकारों से जुड़ी घटनाएं शामिल थीं, उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले, सिराज अली खान ढाका आए थे
जेम्स, एक बहुत लोकप्रिय बांग्लादेशी गायक-गीतकार, गिटारवादक और संगीतकार हैं, जो एक पार्श्व गायक के रूप में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह रॉक बैंड 'नगर बाउल' के लीड सिंगर, सॉन्गराइटर और गिटारिस्ट हैं और बांग्लादेश में उनके बहुत सारे फ़ैन हैं। बांग्लादेशी म्यूज़िक सीन में अपने काम के अलावा, जेम्स ने कई हिट हिंदी फ़िल्म गाने भी गाए हैं, जिनमें फ़िल्म 'गैंगस्टर' का 'भीगी भीगी' और 'लाइफ़ इन ए मेट्रो' का 'अलविदा' शामिल है। जानकारों का कहना है कि जेम्स जैसे बड़े कलाकार के कॉन्सर्ट में रुकावट से पता चलता है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व कितने बेखौफ़ हो गए हैं।