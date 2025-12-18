20 DECSATURDAY2025 10:11:27 PM
Nari

तान्या मित्तल ने कर दी सबकी बोलती बंद, दिखा दी अपनी किचन वाली लिफ्ट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Dec, 2025 07:09 PM
तान्या मित्तल ने कर दी सबकी बोलती बंद, दिखा दी अपनी किचन वाली लिफ्ट

नारी डेस्क: हर कोई यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि क्या तान्या मित्तल के अपने आलीशान घर के बारे में किए गए दावे सच थे। बिग बॉस 19 के घर के अंदर कई लोगों का मानना ​​था कि तान्या अपनी दौलत के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बता रही हैं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उन्होंने जो दावे किए थे वे सच थे। बिग बॉस 19 के घर के अंदर तान्या ने दावा किया था कि उनके घर में एक लिफ्ट है जो अलग-अलग फ्लोर पर खाना पहुंचाती है।

PunjabKesari
 न्यूज़ पिंच एक डिजिटल न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, तान्या के घर में किचन लिफ्ट होने की पुष्टि हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूज़र ने कमेंट किया- "सबकी बोलती बंद... वाह हमारी क्वीन।" दूसरे ने लिखा- "मैं bb19 के ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स से तुम्हारे लिए पब्लिक माफी का इंतज़ार कर रहा हूं।" इस क्लिप में तान्या को कार से आते हुए और अपनी मां को गले लगाते हुए इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है।

PunjabKesari
 बताया जा रहा है कि 1100 दिनों में पहली बार अपनी मां से मिलने के बाद वह इमोशनल हो गईं। तान्या की मां भी पहली बार कैमरे पर नजर आएंगी। तान्या का यह दावा कि उनकी फैक्ट्री में कर्मचारी उन्हें "बॉस" कहकर बुलाते हैं, यह भी सच लगता है। क्लिप में एक रिपोर्टर को मजदूरों से पूछते हुए सुना जा सकता है- "आप उनको क्या बोलते हो, बॉस बोलते हो?" मजदूर ने तान्या को "बॉस" कहने की बात कन्फर्म की, जिससे उनके पहले के बयान और भी सही साबित होते हैं। 

PunjabKesari
 तान्या के लेटेस्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या के परिवार से जुड़ा एक शख्स किचन को दिखाता है और फिर किचन में एक कबट खोला जाता है, जो छोटी लिफ्ट होती है। इस लिस्ट से वह खाना ऊपर वाले फ्लोर पर भेजते हैं। पहले वायरल हुए एक वीडियो में तान्या को अपने घर के एंट्रेंस की रिकॉर्डिंग करते हुए देखा गया था, जिसके बाहर कई कारें लाइन से खड़ी थीं, और फिर वह अपने परिवार वालों से मिलने अंदर गई। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो में वह जिस व्यक्ति से मिली थी, वह कथित तौर पर उसका मामा था।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it