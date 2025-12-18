तान्या मित्तल ने कर दी सबकी बोलती बंद, दिखा दी अपनी किचन वाली लिफ्ट

नारी डेस्क: हर कोई यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि क्या तान्या मित्तल के अपने आलीशान घर के बारे में किए गए दावे सच थे। बिग बॉस 19 के घर के अंदर कई लोगों का मानना ​​था कि तान्या अपनी दौलत के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बता रही हैं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उन्होंने जो दावे किए थे वे सच थे। बिग बॉस 19 के घर के अंदर तान्या ने दावा किया था कि उनके घर में एक लिफ्ट है जो अलग-अलग फ्लोर पर खाना पहुंचाती है।



न्यूज़ पिंच एक डिजिटल न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, तान्या के घर में किचन लिफ्ट होने की पुष्टि हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूज़र ने कमेंट किया- "सबकी बोलती बंद... वाह हमारी क्वीन।" दूसरे ने लिखा- "मैं bb19 के ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स से तुम्हारे लिए पब्लिक माफी का इंतज़ार कर रहा हूं।" इस क्लिप में तान्या को कार से आते हुए और अपनी मां को गले लगाते हुए इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है।



बताया जा रहा है कि 1100 दिनों में पहली बार अपनी मां से मिलने के बाद वह इमोशनल हो गईं। तान्या की मां भी पहली बार कैमरे पर नजर आएंगी। तान्या का यह दावा कि उनकी फैक्ट्री में कर्मचारी उन्हें "बॉस" कहकर बुलाते हैं, यह भी सच लगता है। क्लिप में एक रिपोर्टर को मजदूरों से पूछते हुए सुना जा सकता है- "आप उनको क्या बोलते हो, बॉस बोलते हो?" मजदूर ने तान्या को "बॉस" कहने की बात कन्फर्म की, जिससे उनके पहले के बयान और भी सही साबित होते हैं।



तान्या के लेटेस्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या के परिवार से जुड़ा एक शख्स किचन को दिखाता है और फिर किचन में एक कबट खोला जाता है, जो छोटी लिफ्ट होती है। इस लिस्ट से वह खाना ऊपर वाले फ्लोर पर भेजते हैं। पहले वायरल हुए एक वीडियो में तान्या को अपने घर के एंट्रेंस की रिकॉर्डिंग करते हुए देखा गया था, जिसके बाहर कई कारें लाइन से खड़ी थीं, और फिर वह अपने परिवार वालों से मिलने अंदर गई। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो में वह जिस व्यक्ति से मिली थी, वह कथित तौर पर उसका मामा था।

