भारती सिंह बनीं दूसरी बार मां! ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के सेट पर जश्न का माहौल, कृष्णा-अली बोले हम बन गए...

नारी डेस्क : फेमस कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह के घर खुशियों ने दस्तक दी है। भारती दूसरी बार मां बन गई हैं और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी के सामने आते ही ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के सेट पर जश्न का माहौल देखने को मिला। शो से जुड़े सितारों ने मिठाइयां बांटी और खुशी का इजहार किया।

मिली जानकारी के मुताबिक, 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार सुबह भारती सिंह ने बेटे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि उसी दिन उन्हें शो की शूटिंग के लिए सेट पर आना था, लेकिन शूट से पहले ही वॉटर ब्रेक होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी डिलीवरी हुई। इस खबर की भनक शुरुआत में शो के कंटेस्टेंट्स को भी नहीं थी। जब यह खुशखबरी सेट पर पहुंची तो जन्नत जुबैर, तेजस्वी प्रकाश, ईशा सिंह, ईशा मालवीय समेत सभी सितारे हैरान रह गए। बाद में कृष्णा अभिषेक ने बताया कि उनकी भारती से वीडियो कॉल पर बात हुई है और मां-बेटा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

सेट पर बांटी गई मिठाइयां, सितारों ने मनाया जश्न

खुशखबरी मिलते ही ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ की पूरी कास्ट झूम उठी। कृष्णा अभिषेक, अली गोनी, विवियन डिसेना समेत कई सितारों ने पपाराजी को मिठाई खिलाई। कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह ने भी भारती की हेल्थ को लेकर अपडेट देते हुए कहा कि सबकुछ बिल्कुल ठीक है। कृष्णा और अली गोनी ने हंसते हुए कहा, “हम मामा बन गए हैं।” वहीं तेजस्वी प्रकाश, ईशा मालवीय, ईशा सिंह, जन्नत जुबैर और देबीना बनर्जी ने खुशी जताते हुए खुद को मौसी बताया।

अचानक आई खुशखबरी से सब रह गए दंग

जब पपाराजी ने सेट पर मौजूद सितारों को भारती सिंह के बेटे के जन्म की जानकारी दी, तो कई लोग यकीन ही नहीं कर पाए। सभी के चेहरे पर हैरानी के साथ-साथ खुशी भी साफ नजर आई। गौरतलब है कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया पहले से ही बेटे गोला के माता-पिता हैं। अब दूसरे बेटे के आगमन से उनके परिवार में खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

