20 DECSATURDAY2025 10:18:49 PM
Nari

35 लाख का Bag और 69 हजार की सेफ्टी पिन! 2025 के सबसे अजीब Fashion

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Dec, 2025 07:34 PM
35 लाख का Bag और 69 हजार की सेफ्टी पिन! 2025 के सबसे अजीब Fashion

नारी डेस्क : साल 2025 फैशन की दुनिया के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं रहा। इस साल कई नामी लक्ज़री ब्रांड्स ने ऐसे फैशन आइटम्स लॉन्च किए, जिन्होंने स्टाइल की सारी सीमाएं तोड़ दीं। अजीब डिज़ाइन और हैरान कर देने वाली कीमतों ने न सिर्फ फैशन लवर्स बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर फैशन किस दिशा में जा रहा है। कभी 35 लाख का बैग, तो कहीं 69 हजार की सेफ्टी पिन। 2025 में फैशन अब सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं, बल्कि चर्चा और कंट्रोवर्सी का कारण भी बन गया।

35 लाख का ‘ऑटो बैग’

Louis Vuitton ने अपने समर 2026 मेन्सवियर शो में ‘ऑटो बैग’ पेश किया। यह बैग ऑटो रिक्शा के आकार का था और भारतीय संस्कृति से प्रेरित बताया गया। डिज़ाइन को जहां लोगों ने सराहा, वहीं इसकी ₹35 लाख की कीमत सुनते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी रकम में भारत में असली ऑटो खरीदकर कमाई भी की जा सकती है।

PunjabKesari

69 हजार की सेफ्टी पिन

नवंबर 2025 में Prada ने क्रोशिया से बनी एक सेफ्टी पिन ब्रॉच लॉन्च की, जिसकी कीमत ₹69,000 रखी गई। हालांकि बाद में इसे ऑनलाइन कैटलॉग से हटा लिया गया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर जमकर मज़ाक बना चुके थे। यूज़र्स का कहना था कि भारतीय दादियां इससे बेहतर क्रोशिया 10 रुपये की सेफ्टी पिन पर कर सकती हैं।

यें भी पढ़ें : ग्लास स्किन से लेकर नो-मेकअप लुक तक, 2025 में इन Beauty Trends का रहा जबरदस्त बोलबाला

एक पांव की जींस

फ्रांसीसी ब्रांड Coperni ने मार्च 2025 में एक पांव वाली जींस लॉन्च की, जिसकी कीमत करीब ₹38,345 थी। यह जींस सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का बड़ा कारण बनी और कई लोगों ने इसे “अब तक का सबसे बेवकूफी भरा फैशन आइटम” करार दिया।

PunjabKesari

फॉल्स हेयर अंडरवियर

अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया स्टार और बिज़नेसवुमन Kim Kardashian ने ‘The Ultimate Bush’ नाम की फॉल्स हेयर पैंटी लॉन्च की। इसमें नकली प्यूबिक हेयर दिया गया था और यह 12 रंगों में उपलब्ध थी। इसकी कीमत 32 डॉलर (करीब ₹3,100) रखी गई थी, जिसे लेकर लोगों ने जमकर बहस की।

इंक-लीक शर्ट

मार्च 2025 में Moschino ने पुरुषों के लिए एक शर्ट लॉन्च की, जिसकी जेब पर नीले पेन के दाग बने थे। इसकी कीमत ₹80,000 रखी गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने मज़ाक करते हुए कहा कि स्कूल की शर्ट पर लगे पेन के दाग इससे ज्यादा रियल लगते थे।

PunjabKesari

प्राडा की कोल्हापुरी चप्पल

जुलाई 2024 में Prada ने मिलान रनवे पर कोल्हापुरी चप्पल पेश की थी, जिसकी कीमत ₹1.3 लाख थी। इसके बाद ब्रांड ने ‘मेड इन इंडिया’ कोल्हापुरी चप्पल लॉन्च करने की घोषणा की, जिसकी कीमत ₹84,043 रखी गई।

यें भी पढ़ें : सावधान! ये आम खाने की चीजें धीरे-धीरे कर रही हैं शरीर के अंग खराब

टमाटर क्लच

जून 2025 में Loewe ने ‘टमाटर क्लच’ लॉन्च किया, जिसकी कीमत ₹3.5 लाख थी। इस अनोखे क्लच को सोशल मीडिया पर “सबसे अजीब IT-बैग” कहा गया और यह इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ।

PunjabKesari

फैशन का नया चेहरा

इन सभी लॉन्च ने यह साफ कर दिया कि आज के दौर में फैशन सिर्फ स्टाइल या कहानी तक सीमित नहीं रह गया है। अब लक्ज़री का मतलब है। जितना अजीब, उतना महंगा। 2025 ने साबित कर दिया कि फैशन की दुनिया में अब हैरान करना ही सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it