मनोज तिवारी का आलीशान सरकारी आवास: शाही नक्काशी और खूबसूरत मूर्तियां, देखें अंदर की तस्वीरें

नारी डेस्क : भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और अब उत्तर-पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद, मनोज तिवारी की पहचान न केवल म्यूजिक और फिल्मों में बल्कि राजनीति में भी है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। इस समय, वह अपनी दूसरी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ दिल्ली स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। उनका घर काफी आलीशान है और इसमें बेमिसाल डेकोर और डिज़ाइन है। मनोज तिवारी ने कई बार अपने सरकारी आवास की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो उनके फैंस के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

मनोज तिवारी के घर की खूबसूरती

एंट्रेंस (प्रवेश द्वार)

मनोज तिवारी के घर का एंट्रेंस काफी विशाल और शानदार है। यहां पर मार्बल फर्श और कांच के बड़े दरवाजे हैं, जो घर के मॉर्डन डिज़ाइन को दर्शाते हैं। प्रवेश क्षेत्र के दोनों किनारों पर हरे-भरे पौधे रखे गए हैं, जो घर में शांति और हरियाली का माहौल बनाते हैं। यह एंट्रेंस सादगी और सुंदरता का बेहतरीन उदाहरण है।

लिविंग एरिया (लिविंग रूम)

मनोज तिवारी के लिविंग रूम में पारंपरिक कला और मॉर्डन आरामदायक फर्नीचर का मिश्रण देखने को मिलता है। दीवारों पर गंगा घाटों और नावों की पेंटिंग्स लगी हैं, जो उनके सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती हैं। कमरे में गहरे लाल और नारंगी रंग के सोफे हैं, जिन पर प्रिंटेड कुशन रखे गए हैं, जो कमरे को गर्म और आरामदायक बनाते हैं।

यूरोपीय स्टाइल फर्नीचर

घर के कुछ हिस्से में यूरोपीय स्टाइल के क्लासी फर्नीचर का उपयोग किया गया है। सोफे हल्के भूरे रंग के हैं और उनके गोल्डन नक्काशीदार लकड़ी के फ्रेम इसे एक शाही लुक देते हैं। सोफे पर जटिल कढ़ाई वाले कुशन रखे गए हैं, जो कमरे की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। दीवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी टंगी हुई है।

कमरे की क्लासिक सजावट

मनोज तिवारी के घर का सजावट क्लासिक और इंटीरियर के हिसाब से बेमिसाल है। यहां पर गहरे रंग के फर्नीचर, एक नक्काशीदार फायरप्लेस और फारसी कालीन बिछा हुआ है। कमरे के बीच में एक टेबल पर घोड़ों सहित छोटा सा रथ रखा गया है, जो कमरे में एक अलग ही आकर्षण जोड़ता है। कमरे के कोनों में धार्मिक मूर्तियों की सजावट की गई है।

पूजा कमरा

घर के पूजा वाले कमरे में देवी-देवताओं की पीतल और मिट्टी की मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति सहित अन्य धार्मिक मूर्तियां भी हैं। इस कमरे में लाल और सुनहरे रंग के कपड़े और पूजा के सामान जैसे दीपक और घंटी रखे गए हैं, जो इसे पवित्र और श्रद्धापूर्ण बनाते हैं। नवरात्रि के समय, यहाँ मां दुर्गा की एक बड़ी तस्वीर भी रखी गई है, जो 'जय माता दी' के साथ सजाई गई है।

गार्डन एरिया

मनोज तिवारी के घर के बाहरी हिस्से में एक बड़ा और हरा-भरा गार्डन है, जो परिवार के सदस्यों को खुले में समय बिताने के लिए आदर्श जगह प्रदान करता है। गार्डन में घने पौधे और शंकुधारी पेड़ लगाए गए हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। गार्डन की साज-सज्जा में रात के समय की रोशनी भी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है।

छत से दिखता खूबसूरत चांद

मनोज तिवारी का घर खुली जगह पर स्थित होने की वजह से प्राकृतिक दृश्य से घिरा हुआ है। रात के समय, छत से खूबसूरत चांद और आसपास के घने पेड़ नजर आते हैं, जो एक शांतिपूर्ण वातावरण का अहसास कराते हैं। घर के आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग न होने के कारण यहां से चांद की खूबसूरती का नजारा बेहद शानदार लगता है।

मनोज तिवारी का सरकारी आवास न केवल उनके व्यक्तिगत स्वाद का परिचायक है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे भारतीय पारंपरिक डिज़ाइन और मॉर्डन फर्नीचर का बेहतरीन मेल हो सकता है। उनके घर की सजावट और आंतरिक डिज़ाइन हर किसी को प्रेरित करता है, खासकर जो लोग होम डेकोर में नए आइडियाज की तलाश में हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम पोस्ट और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित है। एनबीटी इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।