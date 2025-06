Live: भव्य रथ यात्रा आज, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जाने के लिए तैयार

नारी डेस्क: भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंख क्षेत्र, श्रीक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला-भूमि है। आज यहां जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक उत्सव शुरू हो रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं, यह भक्ति, एकता और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। इस यात्रा में हिस्सा लेकर या दर्शन कर, भक्तजन जीवन-मोक्ष की अनुभूति का आनंद उठाते हैं।

#WATCH | Puri, Odisha: A sea of devotees gather and rejoice outside the Shri Jagannath Temple to witness the world-famous annual Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings. pic.twitter.com/qvi7QhSaJE