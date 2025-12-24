मैंने अगर डॉक्टर की बात मानी होती, तो मैं मर चुकी होती" –खतरनाक कैंसर से जूझी महिला

नारी डेस्क: कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन कुछ प्रकार इसके और भी दुर्लभ और आक्रामक होते हैं, जो तेजी से फैलते हैं और जिनमें जीवन बचाने की संभावना कम होती है। ऐसी ही एक महिला ने अपने खतरनाक कैंसर से जूझने का अनुभव साझा किया, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।

डॉक्टर की लापरवाही ने बनाई खतरे की स्थिति

डॉक्टरों को अक्सर जीवन रक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये लोग गंभीर बीमारियों से हमारी जान बचाते हैं। लेकिन इंसान होने के नाते कभी-कभी डॉक्टर भी लापरवाही या नजरअंदाज कर सकते हैं। Taryn Hillin नाम की महिला ने Huffpost पर अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया कि 2019 में जब वह नई Ob-GYN डॉक्टर के पास गईं, तो डॉक्टर ने उनके यूटेराइन सर्विक्स में 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर देखा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह कैंसर नहीं है, बल्कि फाइब्रोइड या पोलीप जैसी कोई सामान्य ग्रोथ हो सकती है। डॉक्टर ने बायोप्सी कराने के लिए चार हफ्ते बाद का समय दिया, जबकि महिला की मानसिक स्थिति और चिंता गंभीर थी। उन्होंने अपनी मां से बात की और फिर पुरानी डॉक्टर के पास गईं।

पता चला खतरनाक कैंसर

पुरानी डॉक्टर ने तुरंत बायोप्सी और जरूरी टेस्ट करवाए, जिसमें दुर्लभ हाई-ग्रेड स्मॉल सेल न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर पाया गया। इसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी करवाई, जिसमें यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और वजाइनल कैनाल का एक तिहाई हिस्सा, साथ ही कई पेल्विक लिंफ नोड्स हटाए गए। अगर महिला नई डॉक्टर की बात मान लेतीं, तो उनका जीवन खतरे में होता।

खतरनाक और आक्रामक कैंसर

स्मॉल सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा बहुत दुर्लभ और तेजी से फैलने वाला कैंसर है। यह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (NETs) के अंतर्गत आता है और शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है जहां न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हों।

आम अंग और लक्षण

इस कैंसर के सबसे आम प्रभावित अंग हैं

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट

लंग

पैंक्रियाज

थायरॉयड

पिट्यूटरी ग्लैंड

एड्रेनल ग्लैंड

इसके आम लक्षण हो सकते हैं

थकान

पेट दर्द

डायरिया

उल्टी या जी मिचलाना

सांस फूलना

खून वाली खांसी

टेस्ट से निदान

कैंसर के लक्षण सामान्य होने की वजह से इसका निदान अक्सर देर से होता है। डॉक्टर इसे पहचानने के लिए निम्न टेस्ट सुझा सकते हैं:

यूरीन और ब्लड टेस्ट (बायोकेमिकल टेस्ट)

एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई (इमेजिंग टेस्ट)

एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड

बायोप्सी

Taryn Hillin की कहानी यह बताती है कि किसी भी लापरवाही या अनदेखी से जीवन पर खतरा हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के गंभीर लक्षण दिखने पर मरीज को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरी राय लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी और सही उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें।