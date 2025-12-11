ठंड में उंगलियों की सूजन का पक्का इलाज ,एक्सपर्ट ने बताया कैसे पाएं तुरंत आराम

नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोग हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन, लालपन, खुजली और हल्के दर्द जैसी समस्याओं से परेशान होने लगते हैं। अचानक तापमान बदलने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, जिसका असर उंगलियों पर सबसे पहले दिखाई देता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर इस परेशानी को समय रहते समझकर सही कदम उठाए जाएं, तो यह समस्या आसानी से कंट्रोल हो सकती है।

ठंड होने पर उंगलियां क्यों सूज जाती हैं?

मौसम में तापमान गिरने के कारण शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं और नसों में रक्‍त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। हाथ और पैर शरीर का आखिरी हिस्सा होता है इसलिए यहा तक खून धीमे-धीमे पहुंच पाता है इसी लिए उंगलियों में सूजन आती है और जब आप बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं तो रक्त वाहिकाएं फिर से बड़ी हो जाती हैं और रक्त आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों में जल्दी से फैलने लगता है जिससे दर्द या सूजन हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन में कमी आने के कारण फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है हालांकि इससे बचने के कुछ उपाय भी है जिसे फॉलो करके इस समस्या से बचा जा सकता है।

सर्दी में नहीं सूजेंगी उंगलियां अगर करेंगे ये काम

एक्सपर्ट बताती हैं कि नियमित देखभाल से इस समस्या में काफी राहत मिल सकती है।

गर्म पानी से धोएं उंगलियां: सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से हाथ-पैर की उंगलियों को धोएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है।

तिल के तेल से मसाज करें: साफ और सुखी उंगलियों पर तिल का तेल लगाकर 5 मिनट हल्की मसाज करें। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। त्वचा का सूखापन कम होता है। सूजन और खुजली जल्दी शांत होती है।

इन चीजों का सेवन जरूर करें

ठंड के मौसम में खानपान सही रखा जाए तो उंगलियों की सूजन काफी हद तक कम हो सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार, आहार में मैग्नीशियम और जिंक ज़रूर शामिल करें।

खाने में शामिल करें

कद्दू के बीज

काला चना

काजू

ये चीजें शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करती हैं और सर्दी के मौसम में सूजन की समस्या कम करती हैं। अगली सर्दियों में समस्या न हो इसके लिए अभी से ये आदत अपनाएंइस परेशानी से पूरी तरह बचने का सबसे असरदार तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज को जगह दें।

क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज?

इससे ब्लड सर्कुलेशन मजबूत होता है हाथ-पैर की उंगलियों में खून सही तरह पहुंचता है ठंड लगने पर लालपन और सूजन होने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

यदि आपकी उंगलियां सर्दियों में बार-बार लाल, सूजी या दर्द वाली हो जाती हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। गर्म पानी, तिल तेल मसाज, सही डाइट और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज से यह समस्या न केवल कम होती है बल्कि भविष्य में दोबारा भी नहीं होती।