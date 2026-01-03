04 JANSUNDAY2026 12:21:37 AM
Nari

अच्छी नहीं है मुंह से सांस लेने की आदत, एक नहीं इसके हैं कई नुकसान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Jan, 2026 06:12 PM
अच्छी नहीं है मुंह से सांस लेने की आदत, एक नहीं इसके हैं कई नुकसान

नारी डेस्क:  सांस लेना ज़्यादातर अपने आप होता है, और कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता।  लेकिन अगर आपको मुंह से सांस लेने (Mouth Breathing)  की आदत है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। सर्जन और विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदत धीरे-धीरे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है। आइए जानते हैं मुंह से सांस लेने के बड़े नुकसान। 


मसूड़ों और दांतों की समस्याएं

मुंह से सांस लेने पर मुंह सूख जाता है।  लार कम बनने से कैविटी, मसूड़ों में सूजन और बदबूदार सांस की समस्या बढ़ती है। लंबे समय में दांत कमजोर हो सकते हैं। नाक हवा को फ़िल्टर और गर्म करती है, लेकिन मुंह ऐसा नहीं करता। ठंडी और सूखी हवा सीधे गले में जाती है, जिससे सोर थ्रोट, टॉन्सिल और बार-बार सर्दी-खांसीहोती है।


 नींद की खराब गुणवत्ता और खर्राटे

मुंह से सांस लेने वालों को अक्सर खर्राटे आते हैं। नींद बार-बार टूटती है, जिससे दिनभर थकान और चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक से ऑक्सीजन न मिलने पर दिमाग पर असर पड़ता है। बच्चों में यह आदत पढ़ाई में कमजोरी और व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है।

 

सांस की बदबू (Bad Breath)

मुंह सूखा रहने से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। इससे लगातार बदबूदार सांस की शिकायत रहती है। लंबे समय तक मुंह से सांस लेने से जबड़े की बनावट, दांतों की पोज़िशन चेहरे का आकार प्रभावित हो सकता है।


क्या है इसका इलाज

अगर नाक अक्सर बंद रहती है तो ENT डॉक्टर से जांच कराएं। नाक साफ रखने की आदत डालें (सेलाइन स्प्रे/भाप) से। सोते समय पीठ के बल सही पोज़िशन रखें। बच्चों में मुंह से सांस लेने की आदत दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मुंह से सांस लेना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि कई डेंटल, गले और नींद से जुड़ी समस्याओं की जड़ हो सकता है। समय रहते इसका कारण पहचानकर इलाज करना बेहद ज़रूरी है।

