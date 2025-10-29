खबरों में रहने के लिए गोविंदा और सुनीता ने फैलाई थी तलाक की झूठी अफवाह ! इस शख्स ने खोल दी पोल

नारी डेस्क: सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा हाल ही में तलाक की अफवाहों के बीच फिर से सुर्खियों में हैं। इस साल की शुरुआत में, खबरों में दावा किया गया था कि 37 साल से शादीशुदा यह जोड़ा अलग हो गया है। हालांकि गोविंदा और सुनीता दोनों ने स्पष्ट किया कि वे साथ हैं, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे लगभग 15 साल से अलग रह रहे हैं।



गोविंदा के करियर पर करीबी नज़र रखने वाले वरिष्ठ लेखक और फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने अब इस विवाद पर अपनी राय दी है। मेरी सहेली को दिए एक हालिया इंटरव्यू में, जावेरी ने कहा कि इस जोड़े के बारे में लगातार हो रही बातें शायद सुर्खियों में बने रहने की कोशिश हो सकती हैं। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मुझे यह अजीब लगता है कि गोविंदा ने अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक से कुछ सालों तक बात नहीं की, क्योंकि कृष्णा ने मीडिया में एक पारिवारिक मामले का ज़िक्र किया था। गोविंदा नहीं चाहते थे कि उनके निजी मामले सबके सामने आएं और अब, उनकी पत्नी के ज़रिए, हर बात पर बात हो रही है। यह क्या है?"



जावेरी ने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई वास्तविक वैवाहिक कलह है। उन्होंने कहा- "मुझे शुरू से ही पता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जी है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है। लोग यह भी समझ रहे हैं कि सुनीता जी को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें फिर से खबरों में लाने के लिए यह सब बनाया गया है क्योंकि गोविंदा अब लाइमलाइट से बाहर हैं। वह अब फिल्मों या राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, तो यह बकवास है। मैं बस यही चाहता हूं कि वे सुरक्षित रहें और साथ रहें- यह सब बातें अच्छी नहीं लगतीं।"