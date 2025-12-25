27 DECSATURDAY2025 3:31:47 AM
अंग्रेजी मीडियम’ की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा: शूटिंग के दौरान बहुत दर्द में थे इरफान

अंग्रेजी मीडियम’ की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा: शूटिंग के दौरान बहुत दर्द में थे इरफान

नारी डेस्क: साल 2020 में इरफान खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरा सदमा लगा था। इरफान अपनी शानदार एक्टिंग और सादगी के लिए जाने जाते थे। उनकी आखिरी फिल्म ‘अंग्रेजी मीडियम’ उनके निधन से कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म से जुड़ा एक भावुक किस्सा सामने आया है, जिसे फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने साझा किया है।

शूटिंग के दौरान असहनीय दर्द में थे इरफान

स्मृति चौहान ने एक इंटरव्यू में बताया कि ‘अंग्रेजी मीडियम’ की शूटिंग के समय इरफान गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें काफी दर्द रहता था। कई बार हालात ऐसे हो जाते थे कि शूटिंग रोकनी पड़ती थी, क्योंकि इरफान काम करने की स्थिति में नहीं होते थे। फिर भी वह पूरी कोशिश करते थे कि शूट पूरा हो सके।

ठंड ज्यादा लगती थी, खास कपड़ों की जरूरत पड़ती थी

स्मृति के मुताबिक, इरफान ने उनसे एक बार कहा था कि उन्हें बहुत ठंड लगती है। उन्होंने लंदन के एक ब्रांड का जिक्र करते हुए गर्म कपड़े लाने के लिए कहा। बीमारी के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका था और तापमान का असर उन पर ज्यादा पड़ता था।

तेजी से घट रहा था वजन, कपड़ों में करनी पड़ी पैडिंग

शूटिंग के दौरान इरफान का वजन लगातार कम हो रहा था। स्मृति ने बताया कि उनके कपड़ों में पैडिंग लगानी पड़ती थी ताकि स्क्रीन पर उनका लुक पहले जैसा लगे। गर्मी के सीन में भी उन्हें कई लेयर के कपड़े पहनाए जाते थे और अंदर पैडिंग की जाती थी। बावजूद इसके, उनकी कमजोरी साफ नजर आती थी।

परिवार हमेशा साथ रहता था

इरफान के मुश्किल दौर में उनका परिवार हर वक्त उनके साथ रहता था। कई बार दर्द इतना बढ़ जाता था कि वह शूटिंग के बीच में ही रुक जाते थे। स्मृति का कहना है कि इरफान जानते थे कि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन फिर भी वह आखिरी वक्त तक अपने काम के प्रति समर्पित रहे।

काम करते हुए जीने का जज्बा

स्मृति चौहान ने भावुक होकर कहा कि उन्हें लगता है इरफान का मानना था कि एक्टिंग ही उनका मकसद है और वह इसे करते हुए ही जीवन जीना चाहते थे। ‘अंग्रेजी मीडियम’ उनकी इसी सोच और जज्बे की मिसाल है।  

