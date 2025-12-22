साल  2025 में इन मंदिरों ने खींचा श्रद्धालुओं का ध्यान, जानिए क्यों

नारी डेस्क: साल 2025 अब खत्म होने को है और इस दौरान देशभर के कई मंदिर अपनी खास वजहों से सुर्खियों में रहे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर, पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर और गोवा के श्री संस्थान जीवोत्तम मठ समेत कई धार्मिक स्थल इस साल श्रद्धालुओं और मीडिया दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। आइए जानते हैं कि 2025 में ये मंदिर क्यों चर्चा में रहे।

राम मंदिर – ध्वजारोहण और विवाह पंचमी

अयोध्या का राम मंदिर साल 2025 में खूब सुर्खियों में रहा। इसका मुख्य कारण था ध्वजारोहण समारोह। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का ध्वजारोहण किया। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर था। हिंदू मान्यता के अनुसार, विवाह पंचमी भगवान राम और माता सीता के विवाह का पर्व है। ध्वजारोहण से पहले मंदिर में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और उत्साह देखने लायक था। राम मंदिर का यह समारोह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसे देशभर में सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी बड़े पैमाने पर मनाया गया।

जगन्नाथ रथ यात्रा – आषाढ़ महीने का महापर्व

जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर से हर साल निकलती है और 2025 में भी यह बड़ी चर्चा का विषय रही। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार, यह रथ यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं शामिल होती हैं। यह यात्रा 27 जून 2025 को शुरू हुई। यात्रा मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर और भगवान की मौसी के घर तक जाती है। दूर-दूर से श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं, और यह धार्मिक जुलूस वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। रथ यात्रा साल में एक बार निकलती है और इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है।

गोवा – भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण

गोवा इस साल धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भी सुर्खियों में रहा। श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ में भगवान राम की कांस्य मूर्ति का अनावरण हुआ। यह कार्यक्रम 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मूर्ति में भगवान राम धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। गोवा में यह प्रतिमा पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई।

2025 में इन मंदिरों की खासियत

साल 2025 में ये मंदिर धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक आयोजनों की वजह से चर्चा में रहे।

राम मंदिर – ध्वजारोहण और विवाह पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़

जगन्नाथ धाम – रथ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी

गोवा मठ – भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण

इस तरह, राम मंदिर से लेकर जगन्नाथ रथ यात्रा और गोवा तक, देशभर के मंदिरों ने साल 2025 में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाया और लोगों का ध्यान खींचा।