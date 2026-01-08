08 JANTHURSDAY2026 8:10:16 PM
एक कोड डायल किया और अकाउंट खाली! कॉल फॉरवर्डिंग फीचर पर सरकार का बड़ा अलर्ट

  • Updated: 08 Jan, 2026 04:57 PM
नारी डेस्क: मोबाइल पर आने वाली मामूली कॉल या मैसेज अब गंभीर खतरे का कारण बन सकते हैं। साइबर ठग अब बिना किसी लिंक या ऐप के, सिर्फ एक साधारण USSD कोड डायल करवा कर आपके फोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की संस्था Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने हाल ही में एक अलर्ट जारी किया है।

I4C का नया अलर्ट क्या कहता है

I4C ने चेतावनी दी है कि साइबर ठग अब Call Forwarding फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वही सुविधा है, जिसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब वे चाहते हैं कि उनकी कॉल किसी अन्य नंबर पर जाए। लेकिन अब यही फीचर साइबर फ्रॉड का नया हथियार बन गया है। इससे आपके बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट और निजी डेटा पर खतरा बढ़ सकता है।

USSD कोड में छुपा है धोखा

ठग अक्सर ऐसे USSD कोड डायल करवाते हैं, जो 21, 61 या 67 से शुरू होते हैं। जैसे ही यूजर यह कोड डायल करता है, उसके फोन में Call Forwarding एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आने वाली कॉल और OTP सीधे ठग के फोन पर आने लगते हैं। यूजर को इस प्रक्रिया का पता तक नहीं चलता।

कॉल फॉरवर्डिंग से अकाउंट कैसे खाली होता है

जब Call Forwarding चालू हो जाती है, तो बैंक से आने वाली वेरिफिकेशन कॉल, OTP और अलर्ट सीधे ठग के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ठग आसानी से बैंक अकाउंट, WhatsApp, Telegram जैसे अकाउंट हैक कर सकते हैं। कई मामलों में यूजर को तब पता चलता है जब खाते से पैसे गायब हो चुके होते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट किसी और के हाथ में चला जाता है।

क्यों है यह तरीका ज्यादा खतरनाक

इस फ्रॉड की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें किसी लिंक पर क्लिक करना या कोई ऐप डाउनलोड करना जरूरी नहीं। बस एक कोड डायल करना ही काफी होता है। यही वजह है कि I4C ने आम यूजर्स से सतर्क रहने की अपील की है। ज्यादातर लोग USSD कोड को खतरे के नजरिए से नहीं देखते, इसलिए यह तरीका और भी खतरनाक बन जाता है।

शक होने पर क्या करें

I4C के मुताबिक, अगर आपको लगता है कि आपके फोन में Call Forwarding चालू हो गई है, तो तुरंत ##002# डायल करें। यह कोड फोन में सेट की गई सभी Call Forwarding को बंद कर देता है और कॉल सीधे आपके मोबाइल पर आने लगती हैं।

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

यह अलर्ट साबित करता है कि आज की साइबर ठगी सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, बल्कि जागरूकता का मामला बन गई है। अब एक साधारण कॉल, मैसेज या USSD कोड भी बड़े फ्रॉड की शुरुआत बन सकता है। इसलिए किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या कोड को बिना जांचे डायल करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है।  

