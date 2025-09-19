पीठ में हो रहा है दर्द तो कहीं ये हार्ट अटैक का संकेत तो नहीं? समझ लें किस हिस्से का पेन है खतरनाक

नारी डेस्क: अक्सर लोग पीठ दर्द को थकान, गलत बैठने की आदत या मांसपेशियों की समस्या मान लेते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह दिल की परेशानी का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में पीठ दर्द को हल्के में न लें, खासकर अगर इसके साथ सांस लेने में परेशानी, पसीना या सीने में जकड़न हो। इन चेतावनी संकेतों को जानना और हृदयाघात के चरणों को समझना महत्वपूर्ण है।



हार्ट और पीठ दर्द का कनेक्शन

कई बार पीठ का दर्बिद ना किसी भारी काम या चोट के अचानक शुरू हो सकता है। दर्द पीठ के बीच या बाईं ओर महसूस होता है, और कभी-कभी गर्दन, कंधे या जबड़े तक फैल सकता है। इसके साथ सांस लेने में तकलीफ, पसीना, चक्कर या घबराहट भी हो सकती है। यानी, अगर पीठ दर्द सामान्य कारणों के बजाय बार-बार सीने में जकड़न या सांस फूलने के साथ आए, तो यह हार्ट ट्रबल का छुपा हुआ संकेत हो सकता है। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।



कार्डियक अरेस्ट के 3 चरण (Phases of Cardiac Arrest)

कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल अचानक धड़कना बंद कर दे। इसके 3 प्रमुख चरणहोते हैं:

1. इलेक्ट्रिकल फेज (Electrical Phase) – पहले 4 मिनट

इस समय दिल की इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग रुक जाती हैऔर धड़कन अचानक बंद हो जाती है। CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और डिफिब्रिलेशन (shock therapy)इस फेज में सबसे प्रभावी होते हैं। इस चरण में तुरंत मदद मिले तो रोगी को बचाना आसान होता है।



सर्क्युलेटरी फेज (Circulatory Phase) – 4 से 10 मिनट

दिल धड़कना बंद होने के कारण ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस समय सीपीआर बहुत जरूरी है ताकि दिमाग और अन्य अंगों तक थोड़ी-बहुत ऑक्सीजन पहुंचती रहे। अगर इस फेज में मदद न मिले तो दिमाग को स्थायी नुकसान हो सकता है।



मेटाबॉलिक फेज (Metabolic Phase) – 10 मिनट के बाद

ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और अंग फेल होने लगते हैं। इस फेज में बचाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इलाज मिलने पर भी रोगी कोमाटोज़ (coma) या गंभीर ब्रेन डैमेज में जा सकता है।



निष्कर्ष

कार्डियक अरेस्ट में पहले 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जल्दी सीपीआर और मेडिकल सहायता मिले तो जान बच सकती है।