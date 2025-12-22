23 DECTUESDAY2025 11:01:24 AM
50 की उम्र में भी ग्लैमर का जलवा, अमीषा पटेल ने स्लिट गाउन में लूटी महफिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Dec, 2025 10:59 AM
50 की उम्र में भी ग्लैमर का जलवा, अमीषा पटेल ने स्लिट गाउन में लूटी महफिल

 नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। फिल्मों के साथ-साथ वह अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद अमीषा का ग्लैमर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में उनका एक नया लुक सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

रेड कार्पेट पर दिखा अमीषा का सिजलिंग अवतार

अमीषा पटेल हाल ही में प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट कारोबारी आनंद पंडित की पार्टी में पहुंचीं। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए, लेकिन जैसे ही अमीषा ने रेड कार्पेट पर एंट्री ली, सारी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने आगे से स्लिट कट वाला चमचमाता गाउन पहन रखा था, जिसमें उनका अंदाज बेहद ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आया।

PunjabKesari

50 साल की उम्र में भी दिखी शानदार फिटनेस

अमीषा की फिटनेस और स्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 50 साल की हैं। उनका टोन्ड फिगर, आत्मविश्वास और अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कॉर्सेट स्टाइल अपर पोर्शन ने बढ़ाया लुक का आकर्षण

अगर अमीषा के गाउन की डिजाइन की बात करें, तो इसका अपर पोर्शन कॉर्सेट स्टाइल में था। यह पूरी तरह बॉडी-फिटेड था, जिससे उनके कर्व्स खूबसूरती से हाईलाइट हो रहे थे। गाउन की प्लंजिंग नेकलाइन ने इसे और भी स्टाइलिश बना दिया। कॉर्सेट के ब्रालेट एरिया में प्लीटेड डिजाइन दी गई थी और वेस्ट पर बनी लाइन्स ने आउटफिट को क्लासी लुक दिया।

PunjabKesari

स्लिट कट स्कर्ट ने लुक में जोड़ा ड्रामा

गाउन की स्कर्ट फ्लोर लेंथ थी, जो लुक को एलिगेंट बना रही थी। वहीं, इसमें दिया गया थाई-हाई स्लिट कट पूरे आउटफिट का सबसे खास हिस्सा रहा। इस स्लिट कट की वजह से अमीषा अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करती नजर आईं और उनका लुक और भी ग्लैमरस हो गया।

मिनिमल जूलरी से किया लुक को बैलेंस

अमीषा ने अपने इस गोल्डन-कॉपर शेड गाउन के साथ जूलरी को ज्यादा हैवी नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ मैचिंग गोल्डन ईयररिंग्स और एक ब्रेसलेट पहना। इसके साथ उन्होंने गोल्डन शाइनी हील्स कैरी कीं, जिससे पूरा लुक संतुलित और स्टाइलिश नजर आया।

हेयर और मेकअप ने दिया परफेक्ट फिनिशिंग टच

अपने लुक को पूरा करने के लिए अमीषा ने ग्लॉसी मेकअप चुना। उनके ग्लॉसी लिप्स, शिमरी आईशैडो और सॉफ्ट ब्लश्ड चीक्स उनके चेहरे पर अलग ही निखार ला रहे थे। बालों को उन्होंने हल्के कर्ल करके हाई पिनअप स्टाइल में बांधा और कुछ लटें सामने की ओर छोड़ दीं, जिससे उनका लुक और भी आकर्षक लग रहा था।

PunjabKesari

पार्टी लुक के लिए आप भी ले सकती हैं इंस्पिरेशन

अगर आप भी किसी पार्टी, न्यू ईयर या फेस्टिव इवेंट के लिए ग्लैमरस लुक अपनाना चाहती हैं, तो अमीषा पटेल का यह स्टाइल आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है। सेक्विन फैब्रिक, कॉर्सेट स्टाइल टॉप और स्लिट कट स्कर्ट आपके लुक में चार चांद लगा सकती है। जूलरी को मिनिमल रखें और ग्लॉसी मेकअप के साथ अपने लुक को कंप्लीट करें।

अमीषा पटेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनका आत्मविश्वास, फिटनेस और फैशन सेंस उन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शामिल करता है।  

