अब आपके दिल का ख्याल रखेगा Smartphone! पहले ही पता चल जाएंगे Heart Attack के संकेत

नारी डेस्क: आज के समय में ज़िंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पाते। भागदौड़ भरी दिनचर्या, तनाव, और गलत खानपान ने हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। यह सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है अब तो युवा भी हार्ट अटैक और कार्डियो प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल।

जब भी हमें अपने दिल की सेहत जाननी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर कई तरह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब बहुत आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही कुछ ही सेकंड्स में अपने दिल की सेहत का पता लगा सकते हैं और यह मुमकिन हुआ है एक खास मोबाइल ऐप के ज़रिए।

Circadian AI एक मोबाइल ऐप है जिसे सिर्फ 14 साल के लड़के सिद्धार्थ नंद्याला ने बनाया है। ये एक बहुत ही खास ऐप है क्योंकि यह सिर्फ 10 सेकंड में दिल की बीमारियों का पता लगाने का दावा करता है। सिद्धार्थ सबसे कम उम्र के AI सर्टिफाइड व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ऐप को बनाया है। ऐप में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो स्मार्टफोन के जरिए दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करता है और उनकी जांच करके पता लगाता है कि दिल में कोई बीमारी है या नहीं।

This 14-year-old has made detecting heart-related problems easier! I am absolutely delighted to meet Siddharth Nandyala, a young AI enthusiast from Dallas and the world’s youngest AI-certified professional, holding certifications from both Oracle and ARM. Siddharth’s app,… pic.twitter.com/SuZnHuE73h