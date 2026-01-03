मेक्सिको में   महसूस किए गए जोरदार भूकंप के 500 झटके, गई दो लोगों की जान

नारी डेस्क: दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप के कारण कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप के कारण देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम का नये साल का पहला संवाददाता सम्मेलन बाधित हो गया। मेक्सिको की राष्ट्रीय भूकंप एजेंसी के अनुसार, भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.5 थी और इसका केंद्र प्रशांत तट पर स्थित अकापुल्को रिसॉर्ट के नजदीक दक्षिणी प्रांत गुरेरो में सैन मार्कोस शहर के निकट था।



भूकंप के 500 से अधिक झटके भी महसूस किए गए। राज्य की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि अकापुल्को के आसपास और राज्य के अन्य राजमार्गों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुए। भूकंप के केंद्र के पास रहने वाली 50 वर्षीय महिला की उसका घर ढहने से मौत हो गई। प्राधिकारियों ने बताया कि गुरेरो की राजधानी चिलपानसिंगो के एक अस्पताल को गंभीर संरचनात्मक नुकसान पहुंचा है और वहां से कई मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मे



क्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने बताया कि भूकंप के दौरान एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के मुताबिक, भूकंप 21.7 मील (35 किलोमीटर) की गहराई में आया और इसका केंद्र गुरेरो के रांचो विएहो से 2.5 मील उत्तर-उत्तरपश्चिम में था। यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र में है और अकापुल्को से करीब 57 मील उत्तर-पूर्व में स्थित है।

