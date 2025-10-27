27 OCTMONDAY2025 2:27:26 PM
90 KM की रफ्तार पर बस का टायर फटा, नींद में सोए 70 यात्री लपटों में घिरे! मची अफरा-तफरी

  Updated: 27 Oct, 2025 02:03 PM
  • Updated: 27 Oct, 2025 02:03 PM
नारी डेस्क: आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से गोंडा जा रही डबल डेकर स्लीपर बस का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। लपटों से घिरी बस में करीब 70 यात्री सवार थे। बस में मची अफरा-तफरी, लेकिन बड़ी दुर्घटना टली हादसा लखनऊ के रेवरी टोल प्लाजा के पास सुबह लगभग 4:10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस 80–90 किमी की रफ्तार से चल रही थी, तभी पिछले टायर के फटते ही चिंगारियां उठीं और कुछ ही पलों में आग भड़क गई। सौभाग्य से, चालक जगत सिंह (औरैया निवासी) ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नियंत्रित किया और यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया। इससे 70 लोगों की जान बच गई, हालांकि कुछ को मामूली चोटें आईं। 

“धमाका सुनते ही नींद खुली”  यात्रियों की दहशतभरी कहानी

ज्यादातर यात्री उस वक्त गहरी नींद में थे। धमाके की आवाज और गर्मी महसूस होते ही लोग घबराकर बाहर भागे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि चालक और परिचालक ने खुद बस में चढ़कर यात्रियों को शांत कराया और सुरक्षित बाहर निकाला।

फायर ब्रिगेड पहुंचने में हुई देरी

राहगीरों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन गाड़ियों को पहुंचने में देरी हुई। जब तक आग पर काबू पाया गया, पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। यात्रियों का सारा सामान भी जल गया, हालांकि किसी की जान नहीं गई  यह बड़ी राहत की बात रही।

टोल प्लाजा पर नहीं थे आग बुझाने के इंतजाम

बस चालक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। अगर शुरुआती वक्त में मदद मिल जाती, तो आग को फैलने से पहले ही रोका जा सकता था। पुलिस के मुताबिक, बस में सवार ज्यादातर लोग दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में काम करने वाले मजदूर थे, जो छठ पर्व पर अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद सभी को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
  

