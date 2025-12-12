मंदिर दर्शन के लिए जा रही  बस गिरी खाई में, 9 तीर्थ यात्रियों की हुई दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: शुक्रवार सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में एक प्राइवेट ट्रैवल बस के खाई में गिरने से नौ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। यह हादसा चिंतूर-नरेदुमिल्ली घाट रोड पर हुआ, जब ड्राइवर एक तीखे मोड़ को पार नहीं कर पाया और खाई में गिरने से पहले सेफ्टी वॉल से टकरा गया। बस में दो ड्राइवरों समेत 37 लोग सवार थे और यह भद्राचलम जा रही थी। सभी यात्री चित्तूर जिले के थे जो अराकू से तेलंगाना के भद्राचलम मंदिर जा रहे थे।



पीड़ित उत्तरी आंध्र और पड़ोसी तेलंगाना के अलग-अलग मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर थे। जिस इलाके में हादसा हुआ, वहां मोबाइल फोन नेटवर्क कवरेज नहीं था, इसलिए पुलिस तक जानकारी पहुंचने में कुछ समय लगा। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक्सीडेंट की जगह से नौ लाशें बरामद की गईं। घायलों को चिंतूर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। घायलों में से पांच की हालत क्रिटिकल बताई गई, और उन्हें भद्राचलम के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पुलिस को शक है कि इलाके में घने कोहरे की वजह से कम विज़िबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ होगा।



ड्राइवर को इलाके की सड़कों के बारे में पता नहीं था, और अधिकारियों का मानना ​​है कि वह मोड़ पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक्सीडेंट पर दुख जताया। उन्होंने अधिकारियों से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें घायलों का सबसे अच्छा इलाज पक्का करने का निर्देश दिया। रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने इस साल अब तक राज्य में 15,462 सड़क हादसों में 6,433 लोगों की मौत पर चिंता जताई थी। अधिकारियों के अनुसार, 79 प्रतिशत हादसे ओवर-स्पीडिंग, तीन प्रतिशत गलत साइड ड्राइविंग और एक प्रतिशत शराब और मोबाइल फोन के कारण होते हैं। आंध्र प्रदेश देश में सड़क हादसों में आठवें स्थान पर है।