जापान में इस हफ्ते में चौथी बार आया भयानक भूकंप, सुनामी की भी चेतावनी जारी

नारी डेस्क: जापान आज फिर तेज झटकों से दहला। देश में आज सुबह फिर तेज झटके महसूस किए गए। 6.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप इतना जोरदार था कि तटीय इलाकों से लेकर दूर बसे शहरों तक धरती हिल गई। पूर्वोत्तर हिस्से में आए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद शुक्रवार को सुनामी की चेतावनी जारी की है।



भारतीय समय के मुताबिक यह भूकंप सुबह 8:14 बजे आया. इसकी गहराई 10.7 किलोमीटर थी, जो इसे खतरनाक बनाती है। भूकंप तट के करीब आया और झटकों की तीव्रता देखकर कई जगह लोग घरों से बाहर भागते दिखे। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद शुक्रवार को फिर से झटके महसूस किए गए।



पिछले भूकंप में लोग घायल हुए थे, मामूली नुकसान हुआ था और प्रशांत महासागर तट के कुछ इलाकों में सुनामी भी आई थी। सोमवार को जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के तट पर आए 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे। भूकंप के बाद जापान मौसम एजेंसी ने 1 मीटर तक ऊंची लहरें आने की चेतावनी जारी की है. कई तटीय इलाकों में दोपहर तक लगातार अलर्ट दिया गया। जापान एक हफते में 4 बार भूकंप का सामना कर चुका है।