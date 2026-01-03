04 JANSUNDAY2026 12:22:23 AM
पंजाब शिवसेना नेता की बेटी की बर्थडे पर दर्दनाक मौत, गैस गीजर बना जानलेवा, आप भी न करें ये गलती

  • Updated: 03 Jan, 2026 04:11 PM
नारी डेस्क:  ठंड के मौसम में लगभग हर घर में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली बचाने के लिए कई लोग गैस गीजर लगवाते हैं। यह सस्ता और कारगर जरूर होता है, लेकिन अगर इसमें जरा-सी भी लापरवाही हो जाए, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। पंजाब से एक ऐसा ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

बर्थडे के दिन बाथरूम में मिली बेहोश, अस्पताल में मौत

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के शिवसेना नेता दीपक कंबुज की 22 साल की बेटी मुनमुन चितवन अपने जन्मदिन के दिन बाथरूम में बेहोश मिलीं। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गैस इनहेलेशन (जहरीली गैस का सांस के जरिए शरीर में जाना) बताई गई है।

कैसे बना गैस गीजर मौत की वजह?

गैस गीजर में आमतौर पर एलपीजी गैस (जो रसोई गैस सिलेंडर में होती है) का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक गीजर से सस्ता होता है और उन इलाकों में ज्यादा लगाया जाता है जहां बिजली की समस्या रहती है।

लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब

गीजर छोटे और बंद बाथरूम में लगा हो। वहां हवादारी (वेंटिलेशन) ठीक न हो। गैस पूरी तरह न जले, ऐसी स्थिति में गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) नाम की जहरीली गैस निकलती है।

कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है इतनी खतरनाक?

कार्बन मोनोऑक्साइड एक बिना रंग और बिना गंध वाली गैस होती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि। व्यक्ति को इसका पता ही नहीं चलता। यह धीरे-धीरे शरीर में पहुंचकर दिमाग और दिल को नुकसान पहुंचाती है। 

इसके संपर्क में आने से

चक्कर आना

बेहोशी

मिर्गी जैसा दौरा

कार्डियक अरेस्ट

यहां तक कि मौत भी हो सकती है

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 3 सालों में इस तरह के 26 मामले सामने आ चुके हैं। गैस गीजर इस्तेमाल करते समय जरूर रखें ये सावधानियां। अगर आप भी गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन बातों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें गैस गीजर कभी भी छोटे या बिना वेंटिलेशन वाले बाथरूम में न लगवाएं। बाथरूम में खिड़की या एग्जॉस्ट फैन जरूर हो। गीजर को लंबे समय तक ऑन न रखें। समय-समय पर सर्टिफाइड टेक्नीशियन से सर्विसिंग कराएं। किसी भी तरह की गैस लीकेज की गंध या शक होने पर तुरंत गीजर बंद करें।

जरूरी चेतावनी

गैस गीजर सस्ता जरूर है, लेकिन गलत जगह या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह जान भी ले सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़े हादसे से बचा सकती है।  

