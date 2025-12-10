13 DECSATURDAY2025 8:12:59 PM
Nari

नागिन जैसे काले-घने बाल चाहिए? रोज इस 1 चीज से  बस 5 मिनट करनी होगी मसाज

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Dec, 2025 05:29 PM
नागिन जैसे काले-घने बाल चाहिए? रोज इस 1 चीज से  बस 5 मिनट करनी होगी मसाज

नारी डेस्क : अगर आपके बाल भी रोज-रोज झड़ रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं या उनमें पहले जैसी चमक नहीं बची है, तो आपके किचन में रखा एक सामान्य सा बचा हुआ सामान आपके बालों को फिर से जगा सकता है बची हुई कॉफी। जी हां, सुबह जो कॉफी आप कप में छानकर फेंक देते हैं, वही कॉफी बालों के लिए नेचुरल टॉनिक का काम कर सकती है।

कॉफी में मौजूद कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट और पौधों से मिले पोषक तत्व आपके स्कैल्प को एक्टिव करते हैं और सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को फिर से जगाते हैं। इससे बालों का झड़ना कम होता है, नए बाल उगते हैं और बाल प्राकृतिक रूप से काले, मजबूत और घने बनते हैं।

खूबसूरत और सिल्की बालों के लिए ट्राई करें ये Hair Care Tips

 बची हुई कॉफी बालों के लिए क्यों फायदेमंद है?

कॉफी में मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से जड़ें पोषित होती हैं और टूटे-झड़ते बालों में दोबारा जान आती है। कई स्टडीज में पाया गया है कि कैफीन बालों को कम झड़ने देने वाले हार्मोन DHT को भी कम करता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में हेयर फॉल का बड़ा कारण है। बची हुई कॉफी बिलकुल फ्री है न कोई खर्च, न कोई कैमिकल और इसका असर कई महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स से भी बेहतर होता है।

 कॉफी, दही और नारियल दूध का हेयर मास्क

अगर आपके बाल रूखे, बेजान या बहुत ज्यादा डैमेज हैं, तो यह मास्क आपके बालों का खोया हुआ पोषण वापस ला सकता है। दही बालों में नेचुरल नमी लाता है, नारियल का दूध जड़ों को पोषण देता है और कॉफी उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। शहद इस मास्क में प्राकृतिक चमक जोड़ता है।

कैसे बनाएं?

4 बड़े चम्मच बची हुई कॉफी

½ कप दही

2–3 बड़े चम्मच नारियल का दूध

1 बड़ा चम्मच शहद

सबको अच्छी तरह मिलाकर स्कैल्प से लेकर पूरे बालों पर लगाएं। इसे 25–30 मिनट छोड़ दें। यह खासतौर पर इंडियन हेयर्स पर बहुत अच्छा असर करता है, जो धूप, प्रदूषण और हार्ड वॉटर से जल्दी डैमेज होते हैं।

PunjabKesari

कॉफी और प्याज का रस – बाल तेजी से बढ़ाने का सुपर कॉम्बो

प्याज के रस में सल्फर होता है जो हेयर ग्रोथ को दोगुना करता है। लेकिन इसकी तीखी गंध कई लोग सह नहीं पाते। कॉफी के साथ मिलाने पर यह गंध कम हो जाती है और दोनों का असर और भी मजबूत हो जाता है। यह मिश्रण खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके बाल तनाव, हार्मोनल बदलाव या पोषण की कमी से पतले हो रहे हैं।

कैसे लगाएं?

4 चम्मच बची हुई कॉफी 2 चम्मच प्याज का रस 1 चम्मच अरंडी का तेल (अतिरिक्त पोषण के लिए) इस मिश्रण को सिर्फ स्कैल्प पर लगाएं और 20–25 मिनट छोड़ दें। यह बालों की जड़ों को मजबूती देता है, डेंसिटी बढ़ाता है और हेयर फॉल तेजी से कम करता है।

कॉफी ग्राउंड हेयर स्क्रब – स्कैल्प की पूरी सफाई

शहर का प्रदूषण, धूल और हेयर प्रोडक्ट्स स्कैल्प पर जमा होकर बालों की ग्रोथ रोक देते हैं। कॉफी ग्राउंड का स्क्रब स्कैल्प को गहराई से साफ करता है और डेड स्किन हटाता है। जब जड़ें खुली और साफ होती हैं, तो नए बाल तेजी से और स्वस्थ तरीके से उगते हैं।

PunjabKesari

कैसे बनाएं?

2 बड़े चम्मच कॉफी ग्राउंड, 2 बड़े चम्मच नारियल तेल या जैतून तेल, चाहें तो 1 चम्मच दही स्कैल्प को हल्का गीला करें और 3–4 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करें। 10 मिनट के बाद धो लें। यह स्कैल्प को डिटॉक्स करता है और ऑयल कंट्रोल में भी मदद करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य उपयोग के लिए है। किसी भी तरह की मेडिकल समस्या या एलर्जी के मामले में अपने डॉक्टर या हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है।

  

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it