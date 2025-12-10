तान्या के बदले तेवर, बाहर आते ही पपाराजी पर निकला गुस्सा, लोग बोले “बस कर बहन, बिग बॉस खत्म हुआ”

नारी डेस्क ‘बिग बॉस 19’ में मीठी बोली और शांत स्वभाव दिखाने वाली तान्या मित्तल का अंदाज़ शो से बाहर आते ही पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तान्या के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां कभी वह पपाराजी को डांटती दिख रही हैं तो कभी अपने ड्राइवर पर भड़कती नजर आती हैं। इन वीडियो पर यूज़र्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं “बस कर बहन… अब बिग बॉस खत्म हो गया है।”

शो के बाहर बदला-बदला दिखा तान्या का अंदाज़

शो के दौरान तान्या ने हमेशा यही कहा कि वह किसी पर चिल्ला नहीं सकतीं, तेज आवाज़ में बात नहीं करतीं। लेकिन बाहर आते ही उनका एक अलग ही एटिट्यूड कैमरे में कैद हो रहा है। कई मौकों पर तान्या पपाराजी को रूखे अंदाज़ में जवाब देती दिखीं, जिससे लोग हैरान भी हैं।

ड्राइवर पर चिल्लाते हुए वीडियो हुआ वायरल

एक वायरल वीडियो में तान्या गाड़ी में बैठे ड्राइवर पर झल्लाती नजर आती हैं। वह ड्राइवर से कहती हैं “अबे क्यों कान पर बजा रहे हो? पागल है क्या? इसे मत भेजो गाड़ी में, ये बहुत तेज चलाता है, मैं नहीं बैठूंगी।” उनका यह बर्ताव देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं।

पपाराजी को सुनाया ‘मेरे भाई जैसा है’

एक अन्य वीडियो में पपाराजी ने तान्या के किसी स्टाफ को साइड होने के लिए कहा, जिस पर तान्या भड़क जाती हैं। वह कहती हैं “मैंने बोला ऐसे नहीं बोलेगा कोई, मेरे भाई जैसा है। कोई बाउंसर नहीं, बहुत सालों से है मेरे साथ। उनका यह रिएक्शन भी चर्चा में बना हुआ है।

‘105 दिन बहुत कुछ बोला गया… मैं सो नहीं पा रही हूं’

एक और वीडियो में तान्या खुद को थका हुआ और परेशान बताते हुए दिखीं। उन्होंने कहा “थोड़ा सा ट्रॉमा है, 105 दिन मुझे बहुत कुछ बोला गया है। मैं दो-तीन दिन से सो भी नहीं रही हूं। घबराहट होती है कि फिर से कोई चिल्लाने न लगे।” उन्होंने दावा किया कि शो के अनुभव से बाहर निकलने में उन्हें समय लग रहा है।

