ये 5 पौधे घर में लगे ही होने चाहिए, सजावट के लिए नहीं आपकी सेहत के लिए है जरूरी

नारी डेस्क : आजकल लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी पौधे लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेहत, मानसिक शांति और घर के वातावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं? वैज्ञानिक शोधों और आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार कुछ पौधे ऐसे हैं, जिन्हें घर में लगाना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 पौधों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आपकी सजावट के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं।

तुलसी (Holy Basil)

तुलसी को आयुर्वेद में ‘अयुष्‍मान पौधा’ कहा गया है।

यह प्रतिरोधक क्षमता (immunity) बढ़ाने में मदद करता है और सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की खराश में राहत देता है।

तुलसी के पत्ते हृदय और फेफड़ों के लिए फायदेमंद हैं।

घर में तुलसी रखने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

तुलसी का पौधा रखने के जगह

तुलसी का पौधा रोशनी वाली जगह पर रखें।

नियमित रूप से इसकी पत्तियों को साफ करें और समय-समय पर पानी दें।

पत्तों का उपयोग चाय या हर्बल ड्रिंक में किया जा सकता है।

एलोवेरा (Aloe Vera)

एलोवेरा त्वचा और बालों के लिए रामबाण है। यह जलन, कट, स्किन एलर्जी और सूरज की हानि से राहत देता है।

यह वायु को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है।

एलोवेरा का जेल प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है और कई बीमारियों में लाभकारी होता है।

एलोवेरा को यहां रखे

एलोवेरा को धूप वाली खिड़की या बालकनी में रखें।

मिट्टी को ज्यादा गीला न करें; इसे कम पानी में भी जीवित रखा जा सकता है।

नियमित रूप से पत्तियों को जांचें और पुराने या सूखे पत्तों को हटा दें।

स्नेक प्लांट (Snake Plant / Sansevieria)

स्नेक प्लांट को ‘वायु शुद्धिकरण का पौधा’ कहा जाता है।

यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है।

यह घर के वातावरण को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है।

स्नेक प्लांट को रखने का तरीका

यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है।

इसे हर 2-3 सप्ताह में हल्का पानी दें।

यह पौधा अत्यंत कम देखभाल मांगता है और लंबे समय तक चलता है।

पुदीना (Mint Plant)

पुदीना पाचन सुधारने में मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करता है।

इसकी खुशबू मानसिक तनाव को कम करती है और ताजगी का एहसास देती है।

पुदीने के पत्ते चाय, सलाद और पानी में डालकर स्वास्थ्य लाभ बढ़ाते हैं।

पुदीना को ऐसे रखे

इसे सूरज की रोशनी वाली जगह पर रखें।

मिट्टी को नम रखें और पौधे की नियमित कटाई करते रहें।

जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, इसे अलग गमलों में लगाना बेहतर होता है।

स्पाइडर प्लांट (Spider Plant / Chlorophytum comosum)

यह पौधा हवा से हानिकारक तत्वों जैसे फॉर्मलडीहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को दूर करता है।

घर में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है।

इसे देखभाल में आसान और लंबे समय तक रहने वाला पौधा माना जाता है।

स्पाइडर प्लांट को कैसे रखे

इसे किसी इंडोर शेडी जगह पर रखें।

मिट्टी को हल्का नम रखें और समय-समय पर पत्तियों को साफ करें।

यह जल्दी बढ़ता है और नए पौधों के लिए कटिंग से आसानी से नया पौधा उगाया जा सकता है।

घर में ये 5 पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी बेहद जरूरी हैं।

तुलसी: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए और सर्दी-जुकाम से बचाए।

एलोवेरा: त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद।

स्नेक प्लांट: वायु शुद्ध और ऑक्सीजन बढ़ाए।

पुदीना: पाचन सुधारें और ताजगी लाए।

स्पाइडर प्लांट: हानिकारक गैसों को कम करे और मानसिक शांति दे।

इन पौधों को अपने घर में लगाकर आप न केवल घर को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति का लाभ भी ले सकते हैं।



