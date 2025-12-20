20 DECSATURDAY2025 10:09:19 PM
20 की उम्र में ही छोड़ दें ये आदतें, आस- पास भी नहीं भटकेगा कैंसर !

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Dec, 2025 12:30 PM
नारी डेस्क: आपके 20 के दशक अक्सर करियर बनाने, लक्ष्य हासिल करने और नई-नई आज़ादी का आनंद लेने में बीतते हैं, लेकिन इस दौरान की कुछ आदतें उम्र भर का पछतावा बन जाती हैं।  रोज़ाना की कुछ आदतें  ज़िंदगी में गंभीर बीमारियों का खतरा चुपचाप बढ़ा सकती हैं। आप क्या खाते-पीते हैं, कैसे सोते हैं और स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, छोटे-छोटे फैसलों का भी लंबे समय तक असर हो सकता है। कैंसर विशेषज्ञ के अनुसार अगर 20 की उम्र में ही कुछ गलत आदतों को छोड़ दिया जाए तो आगे चलकर कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि “कभी-कभार की जाने वाली स्मोकिंग भी सुरक्षित नहीं होती।” आइए जानते हैं वे 5 आदतें, जिन्हें 20s में ही छोड़ देना चाहिए 


कभी-कभार स्मोकिंग करना

 “मैं रोज़ नहीं पीता” सोचकर लोग इसे सुरक्षित मान लेते हैं  लेकिन occasional smoking भी DNA को नुकसान पहुंचाती है। इससे फेफड़े, मुंह, गला और ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ता है


अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा सेवन

कम उम्र में ज्यादा शराब लिवर, ब्रेस्ट और आंतों के कैंसर से जुड़ी पाई गई है।  शराब और स्मोकिंग साथ में हों तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है


लगातार जंक और प्रोसेस्ड फूड खाना

पैकेज्ड स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट का ज्यादा सेवन भी शरीर को नुकसान पहुंचात है।  इसमें मौजूद केमिकल और प्रिज़र्वेटिव  शरीर में सूजन और हार्मोनल गड़बड़ी  बढ़ाते हैं

सन प्रोटेक्शन को नजरअंदाज करना

बिना सनस्क्रीन के तेज धूप में रहना कम उम्र में हुई स्किन डैमेज कर सकता है। यह  आगे चलकर स्किन कैंसर का कारण भी बन सकता है। 


फिजिकल एक्टिविटी की कमी

 बैठकर काम करना, एक्सरसाइज न करना  मोटापा और हार्मोन असंतुलन करता है। यह  कई तरह के कैंसर के जोखिम बढ़ाते हैं


 डॉक्टर की सलाह

 “कैंसर अचानक नहीं होता, यह सालों की गलत आदतों का नतीजा होता है।” इसलिए स्मोकिंग और शराब से दूरी रखें,  घर का ताजा, संतुलित भोजन खाएं।  रोज़ 30 मिनट एक्टिव रहें। धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। ध्यान रखें 20 की उम्र में किए गए छोटे फैसले 40–50 की उम्र की सेहत तय करते हैं। आज की सावधानी, कल की सुरक्षा है।
 

